El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene en alerta a un gran número de habitantes del territorio azteca por el avance de una tormenta para este domingo 16 de noviembre, que provocará fuertes lluvias en distintos estados del país.

El organismo encargado de difundir las noticias del clima confirmó que se prevén intensas precipitaciones para el transcurso de la jornada y el inicio de la tercera semana de noviembre, las cuales podrían estar acompañadas de caída de granizo. Además, el avance de un nuevo frente frío ocasionará un brusco descenso de la temperaturas.

¿Cuáles son los estados con pronóstico de lluvias?

Para hoy, el SMN pronostica lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte) y chubascos en Sonora. Durante la noche, la vaguada en niveles medios y altos se desplazará al centro de Estados Unidos y dejará de afectar a México.

El pronóstico del tiempo para México durante el domingo 16 de noviembre. (Foto: SMN)

Al mismo tiempo, la entidad informó que canales de baja presión se extenderán sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, lo que generará las condiciones propicias para que precipite intensamente en Chiapas (centro y sur), y se registren chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo .

Por otro lado, un canal de baja presión sobre el occidente del país, se combinará con el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos con descargas eléctricas en Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima.

En esta línea, desde el SMN publicaron en detalles cuáles son los estados que se verán afectados por el agua durante el domingo 16 de noviembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California (norte).

Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora.

Michoacán.

Guerrero.

Oaxaca.

Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca).

Tabasco.

Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur.

Jalisco.

Colima.

Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan).

Campeche.

Yucatán.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo a partir del lunes 17 de noviembre?

Para el inicio de la tercera semana de noviembre, el SMN vaticina intensas lluvias en distintos estados del país:

Lunes 17 de noviembre

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte) y Chiapas (este y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Sur, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla y Veracruz.

Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: Sierra de San Pedro Mártir, BC. y norte de Sonora.

Martes 18 de noviembre

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte y centro), Sonora (noroeste), Chiapas (este y sur) y Quintana Roo (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Chihuahua, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (región Olmeca), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Posible caída de nieve o aguanieve: norte de Sonora y Sierra de San Pedro Mártir, BC.

Miércoles 19 de noviembre