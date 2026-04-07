El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes con terminar con “toda una civilización” horas antes de la expiración del ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, en una jornada marcada también por fuertes bombardeos y actividad diplomática. Estados Unidos e Israel bombardearon este martes intensamente Irán, incluida la estratégica isla de Jarg, mientras que Irán respondió con un ataque al complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo. A la espera de saber qué pasará cuando venza el plazo, la Casa Blanca desmintió las especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán, después de que Trump amenazara con la aniquilación de “toda una civilización”. A continuación, los sucesos más destacados del día 39 de guerra: La cuenta oficial de la Administración republicana ‘Rapid Response 47’ reaccionó con una negativa a una publicación en la red social X que afirma que el vicepresidente JD Vance “insinúa que Trump podría recurrir al uso de armas nucleares” al cumplirse esta noche el plazo dado por el mandatario a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz. Por su parte, Trump advirtió de que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”: “No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra”, aseguró en red Truth Social. JD Vance expresó su esperanza de que Irán envíe en las próximas horas “la respuesta correcta”. “Nos sentimos confiados en que podamos obtener una respuesta, ya sea positiva o negativa; vamos a obtener una respuesta de los iraníes para las 20 horas. Espero que den la respuesta correcta”, dijo en Budapest junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghaddam, afirmó que los esfuerzos de mediación de Islamabad para detener la guerra entraron en una “etapa crítica y sensible”: “Los esfuerzos positivos y productivos de Pakistán con buena voluntad y buenos oficios para detener la guerra se acercan a una etapa crítica y sensible”. No obstante. Catar llama a un “acuerdo rápido” entre Estados Unidos e Irán pero insiste en que todos los países del golfo Pérsico deben formar parte de cualquier entendimiento futuro sobre esa estratégica vía marítima. Mientras expira ese ultimátum, Estados Unidos e Israel intensificaron los bombardeos a infraestructuras y también a la isla de Jarg, principal terminal petrolera del país persa. Varios misiles estadounidenses, lanzados desde aviones o buques, provocaron explosiones en distintos puntos del enclave energético, según informó la agencia Mehr. Irán afirmó que respondió al ataques sobre Jarg con el lanzamiento de misiles y drones sobre el complejo petroquímico saudí de Jubail. “El mayor complejo petroquímico de la región, situado en Al Jubail —propiedad de las empresas estadounidenses Sadara, ExxonMobil y Dark Chemical— sufrió graves daños a causa de ataques precisos con misiles y drones”, informó la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní.