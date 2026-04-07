El Primer Escalón 2026 del Servicio Militar Nacional (SMN) dio inicio oficialmente con una ceremonia llevada a cabo en las instalaciones del 24 Batallón de Infantería en Hermosillo, Sonora. Durante este evento, 340 jóvenes de la generación 2007, junto con remisos de años anteriores y diez mujeres que se unieron de manera voluntaria, comenzaron formalmente su proceso de adiestramiento cívico-militar. El Servicio Militar Nacional es una institución que se encuentra establecida en la Constitución de México, la cual exige a los hombres registrarse y participar en actividades de formación cívico-militar al cumplir 18 años. Su origen se remonta a la década de 1940, cuando el estallido de la Segunda Guerra Mundial llevó a México a reforzar sus mecanismos de defensa nacional. A pesar de que México no participó de manera directa en los principales frentes de batalla de dicho conflicto, la situación internacional evidenció la imperiosa necesidad de contar con una reserva ciudadana que pudiera responder ante diversas contingencias. Desde entonces, el Servicio Militar Obligatorio ha permanecido como un pilar fundamental de la política de seguridad interior, adaptando sus contenidos a las realidades sociales de cada época, pero manteniendo su función formativa en valores como la disciplina, el honor y el patriotismo. Una vez que se ha completado el registro ante la Junta Municipal de Reclutamiento correspondiente, cada joven de la generación 2007 participa en el sorteo de bolas, el evento crucial que determina el nivel de compromiso requerido durante el año de servicio. Los jóvenes que obtienen una bola blanca quedan en situación de disponibilidad: están debidamente inscritos, han cumplido con el trámite legal, pero no tienen la obligación de asistir a prácticas regulares. Quienes extraen una bola negra quedan asignados al servicio activo, lo que conlleva la asistencia a prácticas de instrucción los sábados, así como la recepción de formación en primeros auxilios, educación cívica y técnicas básicas militares. En ambos casos, al finalizar el ciclo se expide la Cartilla del Servicio Militar Nacional, un documento de identidad oficial que es requerido para numerosos trámites administrativos, laborales y educativos en el país. Entre los aspectos más relevantes de la ceremonia de apertura del Primer Escalón 2026 en Hermosillo, destaca la inclusión de diez mujeres que optaron por participar de manera voluntaria. Aunque la legislación no impone a las mujeres la obligación de prestar el servicio militar en México, sí permite su participación voluntaria, una figura que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años en el marco de las políticas de género promovidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Las jóvenes voluntarias recibirán la misma formación que sus colegas masculinos y, al finalizar el ciclo, obtendrán su cartilla militar. Para muchas de ellas, esta elección representa una oportunidad de crecimiento personal, un acceso a capacitación gratuita y, en ciertos casos, el primer paso hacia una carrera profesional en el Ejército Mexicano. Para los jóvenes nacidos en 2007 que ahora inician el proceso, el Servicio Militar Nacional constituye tanto una obligación como una experiencia que ofrece beneficios tangibles. Aquellos que cumplan con el servicio activo recibirán formación en áreas como: Asimismo, al finalizar de manera satisfactoria el ciclo anual, cada conscripto obtendrá su Cartilla del Servicio Militar, la cual es esencial en México para una amplia gama de trámites: apertura de cuentas bancarias, inscripción en instituciones educativas de nivel superior, registro como candidato en procesos electorales, obtención de ciertos contratos laborales en el sector público y gestiones migratorias, entre otros.