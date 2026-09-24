Claudia Sheinbaum adelantó a partir de cuándo funcionará el servicio completo del Tren Maya de Carga.

Recientemente, Claudia Sheinbaum dio a conocer los avances de los principales proyectos de infraestructura que se desarrollan en el sureste del país. Entre ellos, destacó el Tren Maya de Carga, cuyo proyecto registra un avance del 67%. Además, adelantó a partir de cuándo funcionará el servicio completo.

La mandataria aseguró que el Tren Maya avanza conforme a lo previsto y destacó el papel que tendrá el transporte ferroviario de carga en el desarrollo económico de la región.

Claudia Sheinbaum adelantó a partir de cuándo funcionará el servicio completo del Tren Maya de Carga. Tren Maya

Lo cierto es que está previsto para quedar completamente terminado hacia finales de 2027, aunque algunas de sus rutas ya son utilizadas para el traslado de mercancías.

¿Cómo será el Tren Maya de carga?

El proyecto se desarrollará en dos etapas. La primera contempla la construcción de cuatro complejos multimodales ubicados en:

Palenque

Mérida

Progreso

Cancún

La segunda incluye la construcción del complejo de Chetumal y cuatro patios de operaciones de menor tamaño, que funcionarán como espacios complementarios para las actividades ferroviarias.

De acuerdo con Vallejo Suárez, hacia finales de 2026 se prevé entregar diferentes instalaciones necesarias para el comienzo de las operaciones tempranas del Tren Maya de carga. Entre ellas se encuentran:

Patios de vías Almacenes Recintos Oficinas Áreas de maniobra

Los complejos también contarán con espacios destinados al almacenamiento y distribución de petrolíferos, una actividad que, según el general, forma parte del modelo de negocio proyectado para el transporte ferroviario.

¿Cuánto costará el Tren Maya de carga?

El proyecto contempla una inversión que no deberá superar los 42,000 millones de pesos, de acuerdo con lo señalado por el general Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles,

El funcionario explicó que el transporte de mercancías por ferrocarril puede representar una alternativa frente al traslado por carretera. Como referencia, indicó que un tren de carga puede sustituir aproximadamente entre 280 y 300 tráileres, mientras que el consumo de diésel por tonelada transportada sería menor frente al requerido por el transporte carretero.

Tren Maya ya busca clientes para transportar mercancías

Vallejo Suárez señaló que la empresa Tren Maya ya cuenta con diversas cartas de intención de empresas ubicadas en el corredor industrial de Mérida y de otros sectores interesados en utilizar el servicio de carga.

Además, destacó que la infraestructura ferroviaria del Tren Maya ya se encuentra conectada con el resto de la red ferroviaria nacional, lo que permitirá ampliar las posibilidades de traslado de mercancías.

Sheinbaum explicó que la operación del servicio corresponde directamente a la empresa Tren Maya y adelantó que durante los primeros días de octubre se ofrecerán más detalles sobre el proyecto.

La presidenta también recordó que el sistema ferroviario fue concebido desde el inicio para combinar el transporte de pasajeros y de carga, con el objetivo de que ambas actividades complementen el modelo de operación y contribuyan a su rentabilidad.