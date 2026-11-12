La ley fija límites a la elección del nombre de un recién nacido en el Registro Civil. (Imagen ilustrativa)

Elegir el nombre de un hijo suele ser una de las decisiones que más ilusión generan antes de un nacimiento. Se barajan listas, se piensa en familiares y se imagina cómo sonará acompañado de los apellidos, pero cuando llega el momento de ir al Registro Civil, hay algunas reglas que conviene conocer.

Según la Ley 20/2011 del Registro Civil, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el nombre propio se elige libremente, aunque dentro de ciertos límites que se interpretan de manera restrictiva. El más conocido es el número, ya que en la inscripción solo pueden constar dos nombres simples o uno compuesto.

Esto se debe a que el nombre forma parte de la identidad de cada persona. La ley lo considera un elemento derivado del derecho a la personalidad, y por eso lo incorpora a la inscripción de nacimiento y fija reglas claras para elegirlo y, llegado el caso, cambiarlo.

La ley deja elegir el nombre con límites claros

La Ley 20/2011 parte de un principio básico, ya que su artículo 50 reconoce el derecho de toda persona a tener un nombre desde que nace. A partir de ahí, el artículo 51 deja la decisión en manos de los padres, que pueden elegir con libertad, aunque con algunas limitaciones puntuales.

La primera tiene que ver con la cantidad. En el Registro pueden constar dos nombres simples, o bien uno solo compuesto , es decir, formado por varias palabras que funcionan como una única denominación. Cualquier combinación más larga excede lo que la ley admite en la inscripción.

a Ley 20/2011 limita la cantidad de nombres que pueden inscribirse al registrar el nacimiento de un hijo. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otras prohibiciones evitan nombres ofensivos o confusos

El mismo artículo agrega tres prohibiciones más:

La primera impide poner nombres contrarios a la dignidad de la persona , algo pensado para evitar que un niño cargue de por vida con un nombre ofensivo.

La segunda a los nombres que hagan confusa la identificación . Al valorarlo, la ley aclara que no importa si el nombre corresponde al sexo o a la identidad sexual de quien lo lleva, de modo que un nombre no puede rechazarse por esa razón.

La tercera impide poner al recién nacido el nombre de un hermano que lleve los mismos apellidos, salvo que este haya fallecido. Así, en una misma familia no conviven dos personas con idéntico nombre completo.

El bautizo permite más nombres

Esas reglas rigen para el Registro Civil, pero no para la ceremonia religiosa. Según explicó la Conferencia Episcopal Española a INFOVERITAS, en el bautizo los padres pueden poner todos los nombres que deseen, y esos nombres constan únicamente en la partida de bautismo.

Aun así, la Conferencia Episcopal indica que lo habitual es inscribir al niño en el Registro con el nombre que recibe en el bautizo. La razón es práctica, porque si más adelante se necesita un certificado, el nombre que figure debe coincidir con el que está registrado civilmente.

El nombre puede cambiarse si se prueba su uso habitual

La ley también contempla qué ocurre cuando el nombre inscrito no es el que la persona usa en su vida diaria. El artículo 52 permite que el encargado del Registro Civil autorice el cambio, previa declaración del interesado, que debe demostrar que utiliza habitualmente el nuevo nombre.

El nombre inscrito del bebé puede cambiarse más adelante. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Para quienes quieren hacer ese cambio, el camino se simplificó con esta ley. Su preámbulo explica que el procedimiento de cambio de nombres y apellidos se ordenó y se agilizó, y que, por regla general, lo resuelve directamente el encargado del Registro Civil.