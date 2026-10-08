Cuáles son los documentos válidos para acreditar identidad al tramitar el pasaporte mexicano

Quienes deseen tramitar un pasaporte mexicano por primera vez deberán, después de agendar una cita en alguna de las Oficinas de Pasaportes o en oficinas consulares, cumplir con dos requisitos: acreditar la nacionalidad mexicana y presentar una identificación oficial vigente.

Para obtener el pasaporte, cada ciudadano deberá realizar una cita por cada una de las personas interesadas en el trámite, incluso de un mismo grupo familiar.

Documentos válidos para acreditar la nacionalidad mexicana para obtener el pasaporte

Si de la consulta a las bases de datos, sistemas o archivos a los que tiene acceso la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no es posible acreditar la nacionalidad de la persona solicitante, deberá presentar alguno de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento

Carta de naturalización

Cédula de identidad ciudadana

Certificado de matrícula consular

Se debe presentar una identificación oficial vigente en original, como la credencial para votar del INE o la matrícula consular.

Mayores de 60 años, personas con discapacidad o trabajadores agrícolas en Canadá podrán acceder al trámite con 50% de descuento en el costo. Shutterstock

Cuánto cuesta el pasaporte en 2026

Los costos que rigen desde el 1 de enero de 2026, según el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos 2026, son:

Vigencia Precio Con 50% de descuento 1 año $920 MXN $460 MXN 3 años $1,795 MXN $900 MXN 6 años $2,440 MXN $1,220 MXN 10 años $4,280 MXN $2,140 MXN

El descuento del 50% aplica para mayores de 60 años, personas con discapacidad, que deberá comprobarse y trabajadores agrícolas del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá.

Tener en cuenta que el pasaporte con vigencia de un año solo se expide a menores de 3 años. Además, el beneficio para la vigencia de 10 años no aplica para trabajadores agrícolas. Otro aspecto importante es que el pago en México debe hacerse en pesos mexicanos .

La entrega del pasaporte se realiza el mismo día de la cita, siempre que la persona haya cumplido con los requisitos y hecho el pago de derechos correspondiente.

En cuanto a la posibilidad de renovar el pasaporte antes que haya vencido, la SRE lo permite pero recuerda que no se puede tener más de un pasaporte vigente al mismo tiempo. Si se necesita un nuevo documento porque el actual se dañó o los espacios para visas se han terminado, se podrá renovarlo presentándolo físicamente al momento de tu cita.