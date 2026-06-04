El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó la producción del nuevo modelo de Credencial para Votar a partir del 1 de junio de 2026. El cambio no obliga a nadie a renovar su documento de inmediato, pero sí marca el inicio de una transformación silenciosa que llegará a todos los mexicanos con el tiempo.

La credencial del INE se renueva: esto es todo lo que cambia en el nuevo modelo

El nuevo plástico mantiene su función esencial —identificar y permitir el voto— pero incorpora tecnología que la versión anterior no tenía. Entre las novedades destacan códigos QR bidimensionales mejorados capaces de encriptar información del titular para verificaciones más seguras, nuevos elementos antifalsificación como tintas ultravioletas, guilloches y microtextos, además de una distribución visual más ordenada de fotografía, firma y datos personales.

Muchos de estos candados de seguridad no son visibles a simple vista: requieren luz especial o revisión técnica, lo que dificulta considerablemente la falsificación o alteración del documento.

Credencial INE 2026: cuáles son los cambios del nuevo modelo, quiénes deben renovarla y qué pasa con la credencial vigente. Fuente: Shutterstock

¿Tienes que cambiar tu credencial para votar? Esto es lo que dice el INE

No. Si tu Credencial para Votar sigue vigente, puedes continuar usándola con toda normalidad. Ambos modelos coexistirán legalmente durante el periodo de transición.

Solo necesitarás tramitar la nueva versión si tu credencial está vencida, cambiaste de domicilio, necesitas corregir datos, o repones el plástico por robo, extravío o deterioro. En cualquiera de esos casos, el trámite es completamente gratuito y se realiza en los Módulos de Atención Ciudadana del INE.

Lo que nadie te dice sobre esta credencial: no solo sirve para votar

Este documento es mucho más que un instrumento electoral. En México funciona como la identificación oficial más aceptada para trámites bancarios, contratos, servicios, gestiones gubernamentales y verificaciones de identidad tanto en instituciones públicas como privadas.

Por eso, el rediseño tiene un impacto que va mucho más allá de las elecciones: bancos, comercios y empresas también actualizarán sus sistemas de verificación conforme el nuevo modelo se vaya extendiendo entre la población.