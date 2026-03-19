Carlos Slim, el titán de las telecomunicaciones en América Latina y hombre más rico de México, no tiene quien lo detenga en sus objetivos empresariales. Resulta que el pasado 10 de marzo de 2026 se marcó el fin de una era para la empresa que ayudó a forjar la fortuna a Slim y convertirlo en uno de los hombres más ricos y con poder en México y el mundo. Ahora se conoció que la concesión original de Telmex, vigente desde 1976, había llegado a su fin en marzo de este año; es decir, oficialmente se quedaría sin permiso para operar en México tras cinco décadas de presencia continua. Durante ese periodo, la compañía se consolidó como uno de los pilares de las telecomunicaciones en el país y esto podría haber sido historia. Por suerte para Carlos Slim la transición fue prácticamente inmediata. Desde el 11 de marzo de 2026 entró en vigor un nuevo título de concesión que le permitirá seguir operando por 30 años más, hasta 2056. Este movimiento no solo evitó un vacío en los servicios, sino que redefine las condiciones bajo las cuales la empresa seguirá ofreciendo telefonía e internet en México. Más allá de la concesión principal, Telmex ha sostenido su presencia en el mercado a través de distintos títulos regulatorios que le han permitido operar en segmentos específicos. Uno de los más relevantes fue la prórroga otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, en 2024 para servicios en zonas marginadas. Este permiso, originalmente concedido en 2005, estaba enfocado en llevar telecomunicaciones a localidades con alta y muy alta marginación, donde el acceso a servicios era limitado. El IFT determinó extender su vigencia por cinco años a partir de febrero de 2025, condicionado a nuevas reglas regulatorias. Esta decisión garantizó la continuidad de servicios en zonas vulnerables y evidenció el papel estratégico de Telmex en la cobertura social del país. En paralelo a la renovación de concesiones, Telmex anunció una mejora directa para sus usuarios: el incremento en la velocidad de sus paquetes Infinitum, tanto para hogares como para negocios, sin aumento en el costo. Las nuevas velocidades incluyen mejoras significativas en subida y bajada, quedando de la siguiente manera: La compañía de telecomunicaciones propiedad de Carlos Slim informó que los clientes que domicilien su pago podrán acceder a beneficios adicionales, como suscripciones sin costo por seis meses a plataformas como Netflix, HBO Max o F1 TV. Con estas medidas, Telmex no solo asegura su permanencia en el mercado tras la renovación de su concesión, sino que también busca fortalecer su competitividad en un sector cada vez más exigente en velocidad, cobertura y calidad del servicio.