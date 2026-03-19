Las exportaciones de ciertos productos, especialmente del sector alimentario, no están prohibidas, pero sí condicionadas a cumplir con regulaciones de la FDA, por lo que empresas deberán capacitarse y alinearse a estos requisitos. La Secretaría de Economía lanzó el webinar “Mi Ruta FDA” para guiar a empresas, advirtiendo que es clave para “iniciar o consolidar su participación en el mercado estadounidense”, con registro disponible solo hasta hoy 19 de marzo a las 13:30 horas. Para ingresar al mercado estadounidense, las empresas deben cumplir normas sanitarias, de etiquetado y trazabilidad, especialmente en alimentos, bebidas y productos de consumo regulados por la FDA. El curso ofrece una “visión integral del proceso exportador”, abordando aspectos clave para evitar rechazos en aduanas o sanciones que podrían frenar la comercialización en el extranjero. La Secretaría de Economía enfatizó que el cupo es limitado y que esta capacitación busca “impulsar una cultura exportadora sólida y sostenible”, especialmente para pequeñas y medianas empresas. No participar o desconocer estos lineamientos puede derivar en obstáculos para exportar, retrasos logísticos o incluso el rechazo de productos en Estados Unidos, afectando directamente la competitividad de las empresas mexicanas.