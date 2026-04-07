Las acciones de Grupo Televisa revirtieron las ganancias de las primeras operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) luego de convocar a una asamblea extraordinaria para proponer un incremento de capital de hasta 7,200 millones de pesos. El mercado reaccionó a la baja en 0.48% para cotizar en 10.36 pesos por unidad (Ciudad de México 9:25 horas). La cita, programada para el 28 de abril, definirá el precio y las condiciones de la emisión. Aunque la empresa no precisó el destino de los fondos, el mercado se mantiene atento. Según analistas de GBM, esta capitalización implicaría una dilución cercana al 19.3%, pero permitiría mejorar el perfil financiero de la compañía: el ratio Deuda Neta/EBITDA pasaría de 2.4 a 2.0 veces. El movimiento se da en un contexto de alta expectativa. Al cierre de 2025, Televisa ya adelantaba que exploraba oportunidades en el sector de telecomunicaciones local, incluso los directivos advirtieron que, de materializarse, contemplaban la opción de emitir capital. Hasta ahora en el mercado existen versiones de una posible compra de AT&T, luego del intento fallido de fusionar Izzi con Megacable. La televisora habría iniciado conversaciones para adquirir el negocio de telefonía celular de la firma estadounidense. De lograr un acuerdo, la compra crearía la segunda mayor compañía de telecomunicaciones de México por usuarios, ingresos y espectro, luego de las empresas de América Móvil, de Carlos Slim: Claro, Telcel y Telmex, La versión sobre una posible compra se generó en un momento clave donde la matriz de AT&T en EE.UU. demandó rentabilidad en México y donde la televisora mexicana busca fortalecer su músculo de telecomunicaciones. En lo que va del año, las acciones de Televisa en la BMV acumulan una contracción de 1.4%, de acuerdo con datos de Bloomberg. Aunque el panorama luce positivo para la emisora por la inyección generada por el Mundial de Fútbol 2026, JP Morgan mantiene la cautela. A inicios de marzo, el analista Marcelo Santos rebajó la recomendación sobre las acciones a Neutral desde Overweight. Estimaciones del estratega prevén que TelevisaUnivisión enfrentará costos más altos este año y reducirá su apalancamiento menos de lo anticipado. No obstante, aún se mantiene atento a su negocio de cable donde mantiene una expansión de fibra óptica. Hasta ahora, el consenso de analistas de la empresa mexicana proyecta un precio medio de 20.30 pesos por unidad, nivel que representa un incremento potencial de 96.13% para los próximos 12 meses, de acuerdo con Bloomberg.