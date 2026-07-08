Aunque las tarjetas SIM tradicionales y las eSIM cumplen la misma función de conectar un teléfono celular a una red móvil, existen diferencias importantes entre ambas que conviene conocer antes de elegir cuál utilizar.

La principal distinción es que la SIM es una tarjeta física que se inserta en el dispositivo, mientras que la eSIM está integrada directamente en el hardware del teléfono y funciona de manera completamente digital.

Tarjeta SIM o tarjeta eSIM: cuál es la diferencia y por qué conviene usar en el teléfono

Conoce qué es lo que caracteriza a cada una y verifica si tu smartphone admite esta tecnología.

¿En qué se diferencian una SIM y una eSIM?

La diferencia más evidente es su formato. La SIM convencional puede retirarse e instalarse en otro equipo, mientras que la eSIM está incorporada al dispositivo y no puede extraerse físicamente.

Las tarjetas SIM comenzaron a utilizarse en la década de 1990 para identificar a los usuarios de telefonía móvil mediante un número asociado a su línea. En cambio, la eSIM fue presentada en 2017 durante el Congreso Mundial de Móviles (MWC) como una alternativa más moderna para facilitar la gestión de los servicios móviles.

Otra diferencia importante es que las físicas pueden almacenar información, como contactos, mientras que las digitales no cuentan con esa función.

Entre las principales diferencias también destacan:

La eSIM está integrada en el dispositivo y no puede retirarse.

Cambiar de operador con una eSIM suele hacerse de forma digital, mientras que con una SIM física generalmente es necesario reemplazar el chip.

Las SIM tradicionales utilizan un identificador de 10 dígitos, mientras que las eSIM emplean uno de 20 dígitos.

Al no poder extraerse, las eSIM ofrecen una capa adicional de seguridad frente al robo o la pérdida del chip.

Para quienes viajan con frecuencia, las eSIM resultan más prácticas, ya que permiten contratar planes de datos de distintos operadores sin cambiar la tarjeta física.

En muchos teléfonos compatibles es posible utilizar una SIM física y una eSIM al mismo tiempo, lo que facilita tener dos líneas activas en un mismo dispositivo.

¿Cómo activar una eSIM?

Si tu teléfono admite esta tecnología, el proceso de activación es sencillo.

En iPhone

Ingresa a Ajustes y selecciona Datos móviles .

Pulsa Añadir eSIM o Añadir plan de datos móviles .

Escanea el código QR proporcionado por tu operador.

Espera a que la línea se active y asigna un nombre para identificarla.

En Android

Entra a Ajustes y selecciona Conexiones .

Accede a Redes e Internet o Administrador de SIM , según el modelo.

Elige Añadir plan móvil y después Escanear código QR .

Escanea el código proporcionado por tu operador e introduce el código de confirmación si es necesario.

Finaliza el proceso activando la opción Usar SIM.

La mejor opción dependerá de las necesidades de cada usuario y de la compatibilidad de su dispositivo.

Finalmente, es importante recordar que ambas modalidades deberán registrarse en el padrón de telefonía móvil conforme al calendario establecido por la CRT, tomando como referencia el último dígito del número celular.