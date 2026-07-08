En esta noticia Transparencia revela incidentes y persisten dudas sobre el Tramo 5

El Tren Maya es uno de los proyectos de infraestructura más importantes desarrollados en México durante los últimos años. Concebido para fortalecer la movilidad en el sureste del país, impulsar el turismo y facilitar el transporte de pasajeros y mercancías, el sistema ferroviario conecta cinco estados mediante una amplia red de estaciones.

Sin embargo, además de la relevancia económica y social del Tren Maya, el proyecto también ha enfrentado diversos desafíos operativos que han puesto a prueba la continuidad y confiabilidad del servicio.

México

Al menos 25 fallas eléctricas han afectado la operación del Tren Maya desde su entrada en funcionamiento, provocando pérdidas de potencia en las locomotoras y diversas interrupciones durante los recorridos, de acuerdo con información obtenida mediante solicitudes de transparencia.

La avería más reciente ocurrió a principios de julio en un recorrido entre Cancún y Mérida, donde un convoy presentó problemas técnicos que obligaron a decenas de pasajeros a permanecer varias horas en espera antes de reanudar el viaje.

El Tren Maya

Transparencia revela incidentes y persisten dudas sobre el Tramo 5

Información obtenida mediante solicitudes de transparencia indica que los problemas comenzaron pocos días después del inicio de operaciones, con registros de incidentes relacionados con el suministro eléctrico del sistema ferroviario.

Por otra parte, continúa la incertidumbre sobre el Tramo 5, donde organizaciones civiles han denunciado presuntos hundimientos. Dependencias federales han reservado, rechazado o remitido entre distintas autoridades la información solicitada sobre los estudios técnicos realizados.