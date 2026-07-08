Al cierre del primer trimestre de 2026, Grupo BMV reportó un incremento de 7% en sus ingresos.

Las empresas mantuvieron su interés por obtener financiamiento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) durante junio, aunque las colocaciones de deuda de mayor vencimiento moderaron su ritmo, las emisiones de corto plazo ganaron terreno, en un comportamiento que dejó señales mixtas para la actividad bursátil.

Al cierre de junio, las emisiones de deuda de largo plazo sumaron MXN$18,740 millones mediante 12 nuevos listados, ligeramente por debajo de los MXN$19,000 millones colocados en mayo, cuando siete empresas acudieron al mercado.

Entre las compañías que emitieron deuda destacaron Banco Sabadell, Peña Verde, Montepío Luz Saviñón, Credijal, Santander y Corporación A.G.F., de acuerdo con información de la BMV.

En contraste, el mercado de deuda de corto plazo registró un mayor dinamismo. Durante junio se colocaron MXN$24,879 millones a través de 118 nuevos listados, frente a los MXN$22,062 millones distribuidos en 110 emisiones durante mayo, lo que apunta a una mayor actividad en instrumentos con vencimientos más cortos.

Derivados en la BMV

El comportamiento también fue favorable en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer). Durante junio se operaron 145,308 contratos, un incremento de 40% respecto al mes previo. Sin embargo, en la comparación trimestral el volumen retrocedió 22%, al pasar de 138,455 a 107,486 contratos, de acuerdo con cifras de Grupo BMV.

Los activos en custodia continuaron creciendo. Al cierre de junio alcanzaron MXN$48,165 millones, un aumento de 0.48% frente a mayo. En la comparación anual, el saldo avanzó 13.1%.

En el mercado de capitales, se celebró la llegada de Fibra Park Life con la emisión de MXN$268 millones en certificados bursátiles fiduciarios; en paralelo, México Infraestructure Partners regresó a la plaza bursátil para lanzar una oferta subsecuente por MXN$4,299 millones.

En conjunto, los indicadores reflejaron un desempeño mixto para Grupo BMV. Aunque la actividad en el mercado de deuda y derivados mostró resiliencia, el menor monto colocado en emisiones de largo plazo contrastó con el mayor dinamismo observado en los instrumentos de corto plazo.

Presiones en rentabilidad

Para los analistas de GBM, los resultados fueron sólidos en términos generales, aunque advirtieron que el efecto cambiario y el crecimiento de los gastos podrían presionar el desempeño financiero de la empresa durante el segundo trimestre.

Por su parte, la economista Irasema Andrés consideró que el crecimiento observado en el mercado de derivados es una señal de que los inversionistas están recurriendo con mayor frecuencia a instrumentos de cobertura para administrar los riesgos en un entorno de mayor volatilidad.

“Desde el punto de vista del sector empresarial, estos están haciendo coberturas previendo un alza en el tipo de cambio por arriba de 17.58 pesos por dólar”, dijo la especialista.

Al cierre del primer trimestre de 2026, Grupo BMV reportó un incremento de 7% en los ingresos, con un alza de 10% en los gastos sin crecimiento en la utilidad neta, de acuerdo con el reporte financiero.