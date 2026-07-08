Este miércoles, 8 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.544 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.16%.

En el mercado del Dólar, la última semana registró un aumento de 0.43% y el último año una caída de -5.77%, señalando un repunte reciente pese a la tendencia anual bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia alcista con tres retrocesos puntuales y sin días planos, cerrando el periodo con avance acumulado.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 6.28%, es menor que su volatilidad anual del 7.56%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva tras haber registrado un incremento en los últimos dos días. Este cambio sugiere una recuperación en su valor, en contraste con la estabilidad observada en días anteriores.

Este incremento en la cotización podría estar influenciado por diversos factores económicos, generando expectativas de un fortalecimiento del Dólar en el corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.