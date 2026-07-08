Oficial | Estados Unidos prohibirá el ingreso al país a extranjeros que tengan su visa americana vigente pero no cumplan esta condición

La visa americana y el pasaporte forman parte de los documentos que normalmente se requieren para viajar como turista a Estados Unidos. Sin embargo, los mexicanos que obtengan el Formulario DSP-150 pueden tramitar un documento alternativo para ingresar a determinadas zonas de Texas, Nuevo México, Arizona y California sin presentar la visa tradicional ni el pasaporte.

Se trata de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), que puede utilizarse bajo condiciones específicas para ingresar al país.

Cómo funciona la Tarjeta de Cruce Fronterizo

La BCC permite ingresar a Estados Unidos por vía terrestre o marítima durante un periodo de hasta 30 días sin presentar pasaporte ni visa tradicional.

Estados Unidos abrió el ingreso al país a mexicanos sin visa que puedan obtener este formulario.

Cuando se utiliza como documento independiente, únicamente autoriza visitas de corta duración dentro de la denominada zona fronteriza. Si la estancia será más prolongada, debe presentarse junto con un pasaporte y, en ese caso, puede utilizarse para ingresar por cualquier vía.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el documento se emite como una tarjeta plastificada con gráficos y tecnología mejorados, con un tamaño similar al de una tarjeta de crédito.

Requisitos y zonas donde puede utilizarse

Para obtener la Tarjeta de Cruce Fronterizo es necesario ser mexicano y residir en México, cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2 y demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar.

El trámite se realiza en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más cercano.

Cuando la BCC se utiliza de manera independiente y únicamente para turismo, negocios no remunerados o encuentros familiares, permite ingresar a zonas específicas de la frontera.

En California , el límite es de menos de 40 kilómetros desde la frontera.

En Arizona , la autorización abarca menos de 120 kilómetros.

En Nuevo México , comprende hasta 88 kilómetros de la frontera o hasta la carretera interestatal 10, lo que se encuentre más al norte.

En Texas, el ingreso se limita a menos de 40 kilómetros de la frontera.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo tiene una vigencia de 10 años contados a partir de su fecha de emisión.