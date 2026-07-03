La tarjeta SIM tiene una función principal: almacenar los datos que identifican tu número de teléfono en la red de tu operadora. Estos datos son fijos y es la propia compañía la que los incluye.

El más importante es el ICCID, el número de serie único de la tarjeta. También incluye otros datos, como el número del centro de mensajes SMS o el nombre del proveedor, especialmente relevantes cuando usas la SIM en roaming.

Como usuario, solo puedes guardar dos cosas en la tarjeta: contactos y mensajes SMS, siempre que haya espacio disponible. Los celulares actuales ya no guardan los SMS ahí por lo limitado del espacio, aunque en Android todavía puedes leer los mensajes almacenados en la SIM desde la app de Mensajes de Google.

Guardar contactos en la SIM sigue siendo posible, por ejemplo, desde la aplicación de contactos predeterminada de Android. Sin embargo, estos contactos guardan mucha menos información que los que se almacenan en la nube. Por eso, para no perderlos nunca, lo más confiable sigue siendo sincronizarlos con tu cuenta de Google.

¿Cuánto espacio tiene realmente una SIM?

Aquí viene la pregunta clave: ¿cuánto almacenamiento tiene una tarjeta SIM? La respuesta depende del fabricante, y va desde los 8 KB hasta los 256 KB. Lo curioso es que esta información no se indica en ningún lado, así que casi nunca sabrás cuál es la capacidad exacta de la tuya.

En ese espacio tan reducido deben caber los datos de identificación, los contactos de la operadora y los contactos y SMS que tú guardes. Por ejemplo, una tarjeta de 32 KB permite guardar unos 250 contactos, mientras que una de 64 KB alcanza para unos 500.

Si quieres saber cuánto da de sí tu SIM, el único método que funciona en todos los celulares es ir transfiriendo contactos hasta que ya no quepan más.

La tarjeta SIM tradicional puede contar con hasta 64 KB de almacenamiento que abarca para unos 500 contactos.

Todo esto tiene los días contados. Con el avance de la eSIM, que va integrada en el propio dispositivo, la posibilidad de guardar contactos de forma tradicional desaparece. En cuanto das el salto a la SIM virtual, dependes completamente de la nube o de archivos VCF para mover tus contactos de un celular a otro.