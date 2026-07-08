La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.39 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 8 de julio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 1.29% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

El Dólar canadiense registró un ligero avance semanal de 0.37%, pero en el último año acumula un retroceso de -5.91%, lo que sugiere una tendencia general a la baja pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró un sesgo bajista: inició con un avance, luego dos retrocesos, repuntó dos jornadas, encadenó cuatro caídas y cerró con un leve rebote. el balance es negativo, aunque el último movimiento apunta a una posible recuperación técnica.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 9.32%, es mayor que su volatilidad anual del 7.39%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, marcando un aumento continuo durante los últimos días. Este comportamiento sugiere que el mercado se siente optimista sobre la moneda, impulsada por factores económicos favorables.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, hubiéramos visto una depreciación del Dólar canadiense en relación con las monedas extranjeras. Esto podría ser indicativo de incertidumbres económicas o políticas que afectarían su valor.

Analizando esta tendencia positiva, podemos concluir que la confianza en la economía canadiense y sus políticas monetarias está en un buen momento.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.