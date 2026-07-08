Este miércoles, 8 de julio de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.0563 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.86%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.11 pesos y un mínimo de 19.98 pesos.

En la última semana la cotización del euro subió 0.42%, pero en el último año cayó -7.97%, sugiriendo un leve repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días predominó una tendencia alcista (6 subidas y 4 bajadas), con una racha de tres avances a mitad del periodo, breve corrección hacia el final y cierre al alza.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad de la última semana del Euro, con un 6.47%, es mayor que la volatilidad anual del 5.61%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que ha habido un incremento continuo en su valor en comparación con los días anteriores. Este repunte se ha sostenido en los últimos días, reflejando un contexto favorable para la moneda europea.

Sin embargo, la tendencia podría estar sujeta a cambios dependiendo de factores económicos globales. A pesar del crecimiento actual, los inversores deben estar atentos a posibles fluctuaciones que podrían alterar esta trayectoria positiva.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.