El mundo será testigo de un eclipse solar total, el cual es considerado por especialistas como uno de los fenómenos astronómicos más relevante de las próximas décadas. El mismo hará que diversas regiones del mundo queden momentáneamente bajo la sombra de la Luna.

Según el Instituto Geográfico Nacional de España, este evento forma parte de la denominada sucesión de los tres eclipses ibéricos, integrada por los eclipses visibles en 2026, 2027 y 2028. En esta ocasión, la franja de totalidad atravesará el estrecho de Gibraltar de oeste a este y podrá apreciarse en el sur de la península ibérica.

Llega el eclipse solar más largo del año: el día se oscurecerá por completo y no se repetirá en más de 100 años

A continuación, los detalles sobre el fenómeno.

Egipto será el lugar con la mayor duración del eclipse

El punto de máxima duración se localizará cerca de Luxor, Egipto, donde el eclipse alcanzará alrededor de 6 minutos y 22 segundos.

De acuerdo con el Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos, la trayectoria del fenómeno cruzará:

España

Gibraltar

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

Gracias a su extensa duración y al gran número de zonas habitadas desde donde podrá observarse, este eclipse fue catalogado por especialistas como uno de los acontecimientos astronómicos más destacados del siglo XXI.

Un fenómeno que forma parte de una secuencia histórica

El eclipse se enmarca dentro de la llamada triada de eclipses ibéricos, una serie de tres eventos solares consecutivos que también incluye el eclipse total de 2026 y el eclipse anular de 2028.

El Instituto Geográfico Nacional destaca que, tras este fenómeno, el territorio español no volverá a presenciar un eclipse solar total hasta 2053, lo que incrementa el interés científico, turístico y astronómico que despertó este acontecimiento.

Recomendaciones para observarlo con seguridad

Los especialistas recuerdan que nunca debe observarse un eclipse solar de forma directa y sin protección adecuada , ya que la exposición al Sol puede provocar lesiones permanentes en la vista.

Para disfrutar del fenómeno de forma segura es indispensable utilizar gafas certificadas para eclipses o recurrir a métodos de observación indirecta. Solo durante la fase de totalidad, y únicamente en las zonas donde el Sol quede completamente cubierto por la Luna, será posible retirar la protección por unos instantes. Antes de que concluya esa fase, será necesario volver a colocársela.

Este eclipse solar total ofrecerá un espectáculo poco frecuente, en el que el cielo se oscurecerá durante varios minutos y millones de personas tendrán la oportunidad de contemplar uno de los fenómenos naturales más impresionantes que puede ofrecer el universo.