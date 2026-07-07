El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), compartió su pronóstico extendido, en el que se prevé un ambiente marcado por lluvias de diversa intensidad en gran parte de México. Las condiciones estarán favorecidas por la interacción de circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera, una vaguada y la onda tropical 16, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Se acerca la lluvia negra del mes con 96 horas de vientos fuertes, tormentas eléctricas y lluvias intensas

Durante estos tres días se esperan chubascos, tormentas con actividad eléctrica e incluso posible caída de granizo en distintas regiones del país. Las precipitaciones más intensas se concentrarán principalmente en estados del occidente, centro y sureste de México.

Pronóstico de lluvias para el martes 7 de julio

La presencia de circulaciones ciclónicas sobre el noreste y occidente del país, junto con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, un canal de baja presión y el avance de la onda tropical 16 por el sureste mexicano, favorecerán lluvias fuertes a intensas acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo en entidades del noreste, centro y occidente.

Se prevén las siguientes condiciones:

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y noreste), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (occidente) y Guerrero (sureste).

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Aguascalientes y Tlaxcala.

Pronóstico extendido del clima en México

Para este miércoles 8 de julio, se espera una probabilidad de lluvia del 90%, con una acumulación aproximada de 6.8 milímetros. La temperatura máxima alcanzará los 22°C, mientras que la mínima será de 12°C. Además, se prevén vientos con velocidades de entre 10 y 27 km/h.

El jueves 9 de julio continuará el ambiente inestable, con un 90% de probabilidad de lluvia y precipitaciones cercanas a los 9.4 milímetros. La temperatura oscilará entre los 21°C de máxima y los 11°C de mínima, con rachas de viento de 7 a 27 km/h.

Para el viernes 10 de julio, el pronóstico mantiene un 90% de probabilidad de lluvias, con un acumulado estimado de 8.6 milímetros. Se esperan temperaturas de 23°C como máxima y 10°C como mínima, además de vientos de 6 a 25 km/h.

Finalmente, el sábado 11 de julio persistirán las condiciones lluviosas, con una probabilidad del 90% y precipitaciones de alrededor de 11 milímetros. La temperatura se ubicará entre los 23°C y los 13°C, mientras que los vientos alcanzarán velocidades de entre 5 y 30 km/h.

Recomendaciones del SMN por mal clima

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los avisos del SMN y de Protección Civil, ya que las lluvias podrían provocar encharcamientos, deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas.

También es importante tomar precauciones por la posible caída de granizo, las descargas eléctricas y las altas temperaturas que continuarán afectando al norte del país.