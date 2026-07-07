El Cronista | Shutterstock y EFE

La visa americana y el pasaporte son documentos fundamentales para viajar a Estados Unidos como turista, siendo parte de la lista de requisitos obligatorios que las autoridades generalmente solicitarán para poder habilitar el traslado.

Oficial y confirmado | Estados Unidos garantiza ingreso legal sin visa a los mexicanos que puedan obtener el Formulario DSP-150: cuáles son los requisitos

No obstante, los mexicanos que puedan obtener el Formulario DSP-150 podrán tramitar un documento alternativo para ingresar a ciertos sectores de Texas, Nuevo México, Arizona y California sin presentar ni visado tradicional ni pasaporte.

Formulario DSP-150: cómo se usa para ingresar sin visa tradicional ni pasaporte y cuándo se necesita identificación internacional

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) puede usarse para visitar el país por mar o por tierra durante 30 días sin pasaporte ni visado.

El límite geográfico que abarca es conocido como “zona fronteriza” y cuando se utiliza como documento independiente sólo habilita visitas cortas; para estadías más largas debe presentarse con un pasaporte. En este último caso puede utilizarse para ingresar por cualquier vía.

“ Se emite como una tarjeta plastificada, que cuenta con gráficos y tecnología mejorados, similares al tamaño de una tarjeta de crédito ”, indica el Departamento de Estado.

La BCC puede utilizarse para ingresar sin visa tradicional en pasaporte. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Requisitos para poder completar el Formulario DSP-150

Para obtener este documento, es fundamental que se cumplan los siguientes tres requisitos

Ser mexicano y residir en México.

Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2 .

Demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar.

El proceso se lleva a cabo en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más próximo.

Zona fronteriza: cómo está delimitada para quienes presenten el documento de manera independiente

De manera independiente y sólo para fines de turismo, negocios -no remunerado- o encuentros familiares, se permite visitar

California : menos de 40 km de la frontera

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas : menos de 40 km de la frontera

La BCC es válida durante 10 años después de su fecha de emisión.