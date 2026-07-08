El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) seguirá bajo revisión y la Secretaría de Economía detalló que en el caso del país con su vecino del norte, la agenda se centra en 6 prioridades específicas.

Imagen ilustrativa, creada con IA sobre la revisión del T-MEC. Foto creada con Gemini

El 1 de julio, el gobierno de Estados Unidos expresó que mantendrá el acuerdo bajo revisión anual, lo que implica que los representantes se reunirán permanentemente hasta que se resuelvan todos los temas pendientes, para lo cual existe un plazo de 10 años.

En este sentido, la Secretaría de Economía entregó un informe sobre el estado que guarda el proceso de revisión del T-MEC a la Comisión Permanente del Senado de la República.

En el documento, la dependencia que lidera Marcelo Ebrard detalló que si bien Estados Unidos pide revisar 14 temas en particular y México tiene pendientes en 13 áreas, la agenda bilateral se concentra en 6 prioridades.

En este sentido, el primer punto de la agenda es evitar la implementación de medidas unilaterales. Este punto es fundamental, pues la administración Trump se ha dedicado a implementar aranceles de forma unilateral, como los correspondientes a la sección 232 que tienen en jaque a industrias como la automotriz o la acerera.

El segundo punto, precisa el documento de la Secretaría de Economía, es justamente la resolución de los aranceles del acero. El gobierno de Estados Unidos implementó un arancel de 50% a las exportaciones de acero mexicano, debido a que alega que existe una triangulación, donde China envía acero a México para poder exportarlo sin pagar aranceles.

Además, la tercera prioridad se concentra en la preservación de la competitividad del sector automotriz. El gobierno de Estados Unidos mantiene un arancel de hasta 25% a las exportaciones de autos desde México que no cumplan con las condiciones de contenido regional, al tiempo que Washington ha amagado con incrementar los requisitos de contenido estadounidense en los autos ligeros para eliminar las tarifas.

Este arancel ha causado una disminución en la producción y exportación de unidades desde México, al tiempo que empresas como Mercedes Benz y Nissan han cerrado plantas en el país, a lo que se suma el reciente anuncio de Toyota, automotriz nipona que dijo que en cuatro años trasladará la producción de la pickup Tacoma de Tijuana, Baja California, a San Antonio, Texas.

El cuarto punto prioritario de la agenda es el establecimiento de marcos de seguridad económica, así como atender los temas bilaterales pendientes.

El último punto se centra en generar acciones para elevar los niveles de certidumbre para la inversión.

“Esta agenda busca consolidar las ventajas comerciales de México en el nuevo orden comercial global”, señaló la dependencia.

El 20 de julio, una delegación de Estados Unidos viajará a México para sostener la tercera revisión de los puntos pendientes del acuerdo comercial.

De acuerdo con Marcelo Ebrard, la prioridad de la reunión será establecer los mecanismos para la revisión de los temas pendientes entre ambos países.