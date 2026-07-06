Se aproxima la peor tormenta negra de julio: advierten diluvio extremo y clima helado en todas estas zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que este lunes persistirán condiciones de tiempo severo en buena parte del país, con lluvias intensas en seis entidades y una onda de calor que mantendrá temperaturas superiores a los 45 grados en el norte de México.

Según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los acumulados de lluvia más importantes se registrarán en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, donde podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros.

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Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de tormentas eléctricas, rachas intensas de viento y caída de granizo, condiciones que incrementan el riesgo de deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas y de montaña.

Alerta del SMN por posibles inundaciones y deslaves

El SMN también prevé lluvias muy fuertes en Sinaloa, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Además, se esperan lluvias fuertes en:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Guerrero

Quintana Roo

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales emitidos por el SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Fuertes vientos y oleaje en México

Además de las lluvias, el pronóstico contempla rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en las siguientes zonas:

Baja California

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En las costas mexicanas continuará el fenómeno de mar de fondo, por lo que se prevé oleaje de entre uno y dos metros de altura en el litoral del Pacífico, desde Baja California hasta Chiapas, así como en las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ola de calor en el norte de México

Mientras las lluvias afectarán principalmente al sur y occidente del país, las altas temperaturas seguirán predominando en el norte.

El SMN pronosticó temperaturas superiores a los 45 grados en el noreste de Baja California y el sur de Sonora. Asimismo, se esperan máximas de 40 a 45 grados en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán temperaturas de entre 35 y 40 grados.