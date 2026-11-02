Detrás del crecimiento de Banco BASE están principalmente las operaciones de divisas y derivados.

En esta noticia La siguiente apuesta de BASE

El negocio cambiario está haciendo buena parte del trabajo pesado para Banco BASE. Entre enero y septiembre de 2026, los ingresos totales de la institución crecieron 15% anual, hasta MXN $5,477 millones, pero su resultado por intermediación avanzó todavía más rápido: 23%, hasta alcanzar MXN $4,457 millones.

Detrás de ese crecimiento están principalmente las operaciones de divisas y derivados. El resultado acumulado por compraventa alcanzó MXN $3,989 millones al cierre del tercer trimestre, en un periodo en el que el banco también amplió su presencia en el mercado cambiario corporativo.

La institución alcanzó una participación de 8.17% en el mercado privado, su nivel más alto registrado en los últimos años, de acuerdo con el propio banco. Más revelador sobre el avance comercial es que sus clientes activos cambiarios aumentaron 25% frente a septiembre de 2025.

“Los resultados del tercer trimestre de 2026 reflejan la disciplina con la que optimizamos el capital y la liquidez de las empresas que confían en nosotros para sus operaciones transfronterizas en México”, señaló Julio Escandón, director general de Banco BASE.

El crecimiento también llegó al balance. La cartera total se ubicó en $11,153 millones, mientras la utilidad operativa acumulada alcanzó MXN $1,682 millones. El banco cerró septiembre con un índice de capitalización de 22.27% y activos superiores a MXN $213,000 millones.

Pero mientras la cartera gana tamaño, su calidad será uno de los indicadores a seguir. El índice de morosidad cerró en 3.50%, con una cobertura de reservas de 95%. El reporte no presenta una comparación anual de ese indicador, por lo que no permite establecer si hubo un deterioro respecto al mismo periodo de 2025.

La siguiente apuesta de BASE

Más allá de las divisas, BASE está destinando recursos a preparar su siguiente etapa. La institución acumula MXN $384 millones de inversión dentro de su estrategia de evolución, enfocada en agenda digital, modernización de canales y contratación de talento especializado en tecnología, ciencia de datos y ciberseguridad.

La apuesta busca reforzar su negocio alrededor de empresas con operaciones internacionales. “Gestionar los flujos transfronterizos de más de 15,000 empresas exige solvencia innegociable”, dijo Enrique Galeana, director de Administración y Finanzas de Banco BASE.

El banco llega a ese proceso con una mejora en su perfil crediticio. En septiembre, S&P Global Ratings elevó un nivel su calificación de largo plazo a‘mxA+’ con perspectiva estable, mientras mantuvo la de corto plazo en la máxima escala nacional.

Hacia adelante, la prueba estará en sostener el crecimiento de clientes y participación en divisas, convertir la inversión tecnológica en mayor escala comercial y hacerlo sin sacrificar la calidad de la cartera.