Del 13 al 17 de noviembre con promociones en tiendas físicas y online.

El Palacio de Hierro ya confirmó su participación del Buen Fin 2026 que este año serán cinco días de promociones y descuentos. Esta cadena de tiendas de lujo es una de las más esperadas en este evento de rebajas que organiza la Secretaría de Economía del Gobierno de México.

El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del viernes 13 al martes 17 de noviembre del 2026.“Durante este periodo, en El Palacio de Hierro podrás encontrar promociones en productos participantes de diferentes departamentos”, informó la cadena mexicana de lujo.

El Buen Fin 2026 del 13 a 17 de noviembre organizado por la Secretaría de Economía de México. Buen Fin

El Palacio de Hierro confirmó los tipos de ofertas que tendrá durante el Buen Fin 2026

Los clientes que frecuentan El Palacio de Hierro podrán aprovechar las grandes rebajas y promociones que durante el Buen Fin 2026 podrán encontrar en su tienda departamental de lujo favorita.

El Palacio de Hierro, dirigido desde junio del 2025 por la empresaria Eléonore de Boysson, llegará al Buen Fin con ofertas en las categorías de moda, diseñadores, belleza, electrónica, hogar y juguetes. “Las ofertas, descuentos, meses sin intereses y beneficios de esta edición se anunciarán más adelante”, agregó el Palacio de Hierro, asimismo, la tienda dejó abierta la posibilidad de más sorpresas promocionales en otras áreas de compras.

Horarios actuales de las tiendas Palacio de Hierro durante

El Buen Fin 2026 será del 13 al 17 de noviembre y el Palacio de Hierro participará los cinco días del evento comercial más grande del país.

Sobre los horarios de apertura del Palacio de Hierro durante el Buen Fin, la tienda informó que serán entregados por cada tienda, recomendándo consultarlos antes de ir físicamente. Sin embargo, las tiendas online estarán abiertas las 24 horas para realizar las compras siempre con los descuentos del Buen Fin 2026.

Tienda Coyoacán: hoario de atención de lunes a domingo de 11:00 a 21:00. El Palacio de Hierro

Compras desde la web oficial del Palacio de Hierro

Compras desde la app Mi Palacio

Entre los productos que los cliente podrán comprar con descuentos y promociones durante el Buen Fin 2026 están: “ropa, calzado y accesorios para mujer, hombre y niños, diseñadores, belleza, perfumes, electrónica, tecnología, hogar, muebles, decoración, juguetes, videojuegos, gourmet y más” , detalló la tienda. El Palacio de Hierro tiene en todo el país 22 tiendas abiertas al público, actualmente estos son los horarios de cada tienda

Tienda Centro: Lunes a sábado de 11:00 a 21:00 y domingos de 10:000 a 20:00

Tienda Coyoacán: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Tienda Durango: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Tienda Guadalajara: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Tienda Interlomas: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Tienda León: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Tienda Monterrey: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Tienda Perisur: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Tienda Polanco: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Tienda Puebla: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Tienda Querétaro: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Tienda Santa Fe: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Tienda Satélite: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Tienda Veracruz: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Tienda Villahermosa: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

La Boutique Palacio Cancún: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

La Boutique Palacio Acoxpa: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

La Boutique Palacio Acapulco: cerrada para ventas físicas

Casa Palacio Antara Fashion: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Casa Palacio Santa Fe: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Palacio Outlet Lerma: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Palacio Outlet Punta Norte: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00

Cómo comprar durante el Buen Fin 2026 en El Palacio de Hierro

La tienda confirmó su participación en el Buen Fin 2026 con promociones tanto en tiendas físicas como en su e-commerce on line y en aplicación. Para quienes elijan comprar por sus canales digitales podrán hacerlo siguiendo los pasos que El Palacio de Hierro detalló:

1- Visita elpalaciodehierro.com o descarga la app Mi Palacio.

2- Inicia sesión, regístrate o ingresa como invitado.

3- Busca los productos que deseas comprar y agrégalos a tu bolsa.

4- Elige tu método de envío o entrega disponible.

5- Selecciona tu método de pago.

6- Revisa tu pedido y confirma tu compra.

“Al finalizar, recibirás un correo electrónico con la confirmación de tu compra y el seguimiento de tu pedido”, añadió El Palacio de Hierro.