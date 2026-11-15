Estas embarcaciones permiten trasladar vehículos y equipos desde buques anfibios hasta la costa.

La Armada de Estados Unidos recibió el LCAC 118, una embarcación de desembarco sobre colchón de aire diseñada para trasladar personal, vehículos y equipos desde buques anfibios hasta la costa.

La aceptación se concretó el 28 de octubre de 2026, según el comunicado oficial publicado dos días después. Construida por Textron Systems, es la cuarta unidad del programa Ship-to-Shore Connector (SSC) entregada este año.

Para qué sirve y qué puede transportar

Su función es conectar los buques anfibios con tierra durante los desembarcos. El comunicado señala que estas embarcaciones pueden transportar sistemas de armas, vehículos, carga y personal de asalto, con una capacidad de entre 60 y 75 toneladas.

El LCAC 118 amplía la capacidad para trasladar vehículos blindados pesados y equipos a través de zonas costeras disputadas. Su entrega inicia el proceso de integración a la flota y la preparación para futuras operaciones.

Cómo se desplaza y qué características tiene

Las siglas LCAC corresponden a Landing Craft, Air Cushion, es decir, embarcación de desembarco sobre colchón de aire. Este sistema permite a estos vehículos operar desde los diques inundables de los buques anfibios y desplazarse hasta la playa y hacia sectores interiores, según explica el Cuerpo de Marines.

La documentación técnica del programa SSC describe una plataforma con cuatro motores de turbina de gas, una tripulación de cinco personas y una velocidad superior a 35 nudos, equivalente a unos 65 kilómetros por hora.

El LCAC 118 durante las pruebas de aceptación realizadas en septiembre de 2026. Armada de Estados Unidos / LCDR Emma Markoff, vía PAE Maritime.

También establece una longitud aproximada de 28 metros y una vida útil prevista de 30 años. Estas características corresponden al diseño del programa Ship-to-Shore Connector.

Qué pruebas superó y cómo continúa el programa

Antes de la entrega, el LCAC 118 completó satisfactoriamente las pruebas de aceptación de la Junta de Inspección y Reconocimiento de la Armada. Los ensayos verificaron su estado material y desempeño operativo frente a los requisitos del programa.

El SSC reemplaza a la flota anterior de LCAC y mantiene sus dimensiones y compatibilidad con los buques anfibios equipados con diques inundables. Además, incorpora mejoras de fiabilidad y mantenimiento.

La fabricación continúa con las unidades LCAC 119 a 131, que se encuentran en distintas etapas de construcción.