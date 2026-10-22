El anuncio de los helicópteros fue realizado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene entre sus planes de inversión la renovación y ampliación de las capacidades de la Fuerza Aérea Mexicana. El proyecto contempla la posible adquisición de 10 helicópteros multipropósito.

El anuncio de los helicópteros fue realizado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el 10 de febrero de 2026, durante la ceremonia por el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana en la Base Aérea Militar No. 1, en Santa Lucía, Estado de México.

Hasta ahora, no se ha informado que la compra se haya concretado. El proceso de adquisición, por el momento, continúa abierto.

Los detalles del plan de renovación: qué dijo el secretario de Defensa

Durante el acto oficial del 10 de febrero, Trevilla Trejo explicó que la Fuerza Aérea Mexicana buscaría actualizar de manera permanente su flota.

El secretario señaló que, ante los desafíos presentes y futuros, la institución impulsaría la adquisición de 10 helicópteros multipropósito, además de un avión de transporte pesado y seis aeronaves pilotadas a distancia de alcance estratégico. El objetivo declarado fue fortalecer las capacidades operativas para misiones de seguridad nacional, apoyo a la población y respuesta ante emergencias.

¿Qué modelos de helicópteros se podrían incorporar?

En cuanto a los helicópteros, medios especializados han señalado posibles modelos que podrían formar parte de los planes de la Fuerza Aérea:

Tres Airbus H225M Cougar , destinados a reforzar el Escuadrón Aéreo 101, según un programa de inversión citado por medios especializados.

Siete Sikorsky UH-60M Black Hawk , también mencionados en reportes especializados sobre los proyectos de adquisición.

Diez helicópteros en total, cifra que coincide con el anuncio realizado oficialmente por Trevilla en febrero.

Medios especializados han señalado posibles modelos que podrían formar parte de los planes de la Fuerza Aérea. Shutterstock

La compra todavía está en proceso

Defensa solo tiene 2 mil millones de pesos autorizados en el Presupuesto 2026 para este tipo de compras.

A diferencia de los helicópteros, otras adquisiciones sí avanzaron durante 2026. En julio, Trevilla confirmó la incorporación de dos aviones C-130J-30 Super Hercules, cuya primera unidad llegaría en noviembre de 2028, según medios especializados.

Por ahora, los 10 helicópteros multipropósito anunciados por Trevilla continúan formando parte del proceso de modernización de la flota, mientras que los posibles modelos, costos y fechas de entrega siguen pendientes de confirmación oficial.