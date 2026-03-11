En México, el Servicio Militar Nacional (SMN) no es optativo: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estable, con base en la Constitución Política, que todo varón mayor de 18 años tiene la obligación de registrarse. Sin embargo, cada año miles de jóvenes desconocen los beneficios concretos que obtienen quiénes realizan el trámite. Por ejemplo, la Secretaría de Marina (Semar) informó que actualmente mantiene abiertas vacantes en distintas regiones del país dirigidas a personas con preparatoria. Estas plazas ofrecen diversas prestaciones laborales, entre ellas seguro médico, acceso a fondo de vivienda y bonos. Contar con la cartilla militar liberada también puede facilitar el acceso a empleos dentro de dependencias gubernamentales y cuerpos de seguridad, donde este documento suele ser requisito. El requisito es uno solo y está al alcance de cualquier ciudadano: registrarse ante el Servicio Militar Obligatorio antes de que concluya el periodo de inscripción del año en curso y obtener la cartilla militar liberada. Quienes ya realizaron el servicio en años anteriores, pero no cuentan con su cartilla militar liberada también pueden regularizarse presentando la documentación que acredite su participación. Es importante destacar que el trámite es completamente gratuito. La dependencia advierte que no existen gestores, intermediarios ni plataformas de pago externas autorizadas para expedir cartillas o agilizar registros. En la mayoría de los casos, quienes ingresan a las filas de la Armada de México cuentan con prestaciones superiores. Entre las más comunes se encuentran: La Secretaría de Marina recordó que para plazas técnicas y de servicio se necesita documentación básica como acta de nacimiento, credencial para votar, Clave Única de Registro de Población, comprobante de domicilio, certificado de estudio y, en algunos casos. cartilla militar liberada. En caso de necesitar esta última, el proceso de registro al Servicio Militar Nacional se realiza de forma presencial y, en algunas zonas del país, también en línea a través del portal oficial de la Sedena (www.gob.mx/sedena). Los pasos son los siguientes: Para dudas, la Sedena habilitó la línea de orientación 800 714 0100, disponible en días hábiles. También es posible enviar consultas al correo institucional que aparece publicado en el portal oficial.