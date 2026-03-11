Durante más de dos décadas, las memorias USB fueron una herramienta fundamental para transportar documentos, fotos y videos entre dispositivos. Su portabilidad y facilidad de uso las convirtieron en un estándar tanto en el ámbito académico como laboral. Sin embargo, el avance tecnológico y la aparición de nuevas soluciones de almacenamiento están desplazando lentamente a los tradicionales pendrives. En 2026, varias alternativas ofrecen mayor velocidad, capacidad y compatibilidad con los dispositivos modernos. Las memorias USB tradicionales enfrentan un cambio en el ecosistema tecnológico. Muchos dispositivos modernos, como laptops y tablets, ya no incluyen el puerto USB-A clásico, lo que reduce su compatibilidad. Al mismo tiempo, el aumento del tamaño de los archivos digitales exige mayor velocidad y capacidad de almacenamiento. Ante este escenario, cada vez más usuarios optan por alternativas más rápidas y eficientes para transferir y guardar información. Los SSD externos se han consolidado como una de las principales alternativas a las memorias USB, ya que ofrecen velocidades de transferencia mucho más altas y capacidades que pueden superar varios terabytes. Gracias a conexiones modernas como USB-C o Thunderbolt, permiten mover grandes volúmenes de información en menos tiempo, por lo que son cada vez más utilizados por profesionales que trabajan con video, fotografía o archivos pesados. Además, su tamaño compacto y resistencia los convierten en una opción práctica para transportar datos de forma segura, manteniendo una portabilidad similar a la de los pendrives tradicionales. Otra tendencia que está cambiando el almacenamiento digital es la nube, que permite guardar documentos, fotos o videos en servidores remotos y acceder a ellos desde cualquier dispositivo con internet. Este modelo evita transportar dispositivos físicos y facilita compartir archivos y sincronizar información entre distintos equipos. En paralelo, las tarjetas SD y microSD siguen siendo populares en cámaras, teléfonos y otros dispositivos gracias a su tamaño reducido, buena velocidad y creciente capacidad de almacenamiento.