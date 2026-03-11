El pronóstico meteorológico más reciente anticipa condiciones inestables en distintas zonas de México. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, se esperan lluvias con chubascos y fuertes rachas de viento que podrían impactar principalmente al norte y noroeste del territorio. Además de las precipitaciones, el organismo alertó por la posible caída de nieve o aguanieve en regiones montañosas, un fenómeno que podría presentarse en las próximas horas en estados con climas más fríos. El pronóstico indica lluvias con intervalos de chubascos en regiones del norte y noroeste de México durante las próximas horas. Los estados con mayor probabilidad de precipitaciones son Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, donde se prevén condiciones de cielo nublado y lluvias intermitentes. Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y actualizaciones del pronóstico. Además de las lluvias, el pronóstico advierte sobre vientos de 20 a 30 km/h con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h en distintas zonas del norte del país. Este tipo de ráfagas puede provocar la caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios, especialmente en áreas urbanas o carreteras expuestas a corrientes de aire más intensas. Ante este escenario, las autoridades meteorológicas recomiendan tomar precauciones, especialmente al conducir o realizar actividades al aire libre. El pronóstico también prevé posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas del norte del país durante las próximas horas. Las regiones montañosas de Sonora y Chihuahua presentan la mayor probabilidad de registrar este fenómeno. Estas condiciones pueden provocar bajas temperaturas y cambios repentinos en el clima, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales del servicio meteorológico.