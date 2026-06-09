Los nacidos en 2008 tendrán que cumplir el servicio militar obligatorio: durará un año y percibirán un salario mínimo (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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En la actualidad, el cumplimiento del servicio militar en Colombia es un requisito legal que deben satisfacer los hombres al alcanzar la mayoría de edad. Cada año, un gran número de jóvenes deben presentarse ante las autoridades para definir su situación militar, lo que les permitirá determinar si estarán obligados a prestar servicio en las Fuerzas Armadas, si estarán exentos o si deberán cumplir con requisitos adicionales que la ley establece.

La legislación vigente requiere que los ciudadanos aclaren su situación militar al cumplir 18 años. Este procedimiento es supervisado por entidades como el Ejército Nacional de Colombia y otras instituciones de seguridad del Estado, que se encargan de la organización de las convocatorias y de la verificación de quienes deben ser incorporados.

Asimismo, el servicio militar en el país se encuentra regulado por la Ley 1861 de 2017, la cual ha modernizado el sistema de reclutamiento, introduciendo nuevas compensaciones económicas y definiendo excepciones para ciertos grupos de ciudadanos.

Quiénes deben hacer servicio militar en Colombia

En Colombia, el servicio militar es obligatorio para los hombres entre los 18 y 24 años. Al cumplir con la mayoría de edad, los ciudadanos deben presentarse ante las autoridades competentes para determinar su situación militar, proceso que definirá si deben ser incorporados al servicio o si pueden acogerse a alguna de las exenciones previstas por la ley.

Las mujeres no están obligadas a participar en este servicio, aunque tienen la opción de hacerlo de forma voluntaria si desean integrarse a las fuerzas militares o a programas de apoyo institucional. Las convocatorias se llevan a cabo de manera periódica y están destinadas a jóvenes de cohortes específicas de nacimiento.

Así funciona el Servicio Militar en Colombia.

Duración del servicio militar obligatorio

La duración del servicio militar varía según el perfil del conscripto. Generalmente, los jóvenes que han finalizado sus estudios secundarios prestan servicio durante un periodo de 12 meses, mientras que aquellos que no poseen el título de bachiller pueden ser requeridos para un tiempo de hasta 18 meses.

Durante este lapso, los soldados se dedican a labores de apoyo a las Fuerzas Armadas, que abarcan tareas de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y programas comunitarios en diversas regiones del país.

Servicio militar en Colombia: obligación legal y requisitos para jóvenes de 18 años.

Sueldo del servicio militar: cuánto paga el gobierno

En los últimos años, el Estado colombiano ha aumentado los beneficios económicos otorgados a quienes cumplen con dicha obligación. Los jóvenes que prestan servicio militar reciben una bonificación mensual que actualmente se aproxima al valor de un salario mínimo, además de proporcionarles alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante todo el periodo de servicio.

Al finalizar su servicio, los soldados reciben también un pago adicional de licenciamiento y se les brinda apoyo para su reintegración a la vida civil. Estos beneficios persiguen el objetivo de reconocer el tiempo dedicado a la defensa del país y mejorar las condiciones de quienes se incorporan a las fuerzas militares.

Quiénes están exentos del servicio militar en 2026

La legislación colombiana incluye ciertas excepciones que permiten a individuos ser exonerados del servicio militar. Este grupo abarca a personas que presentan discapacidades físicas o condiciones médicas que les dificultan cumplir con las demandas del servicio.

Asimismo, pueden quedar exentos aquellos hombres que están casados o son padres, así como quienes son responsables del sustento de sus padres o hermanos. Además, se incluye a los miembros de comunidades indígenas que residen en sus territorios, así como a religiosos pertenecientes a instituciones oficialmente reconocidas. En determinadas circunstancias, los ciudadanos tienen la opción de abonar una cuota de compensación militar para regularizar su situación sin necesidad de prestar el servicio.