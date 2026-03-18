No todos conocen que existe una “edad límite” a partir de la cual ya no tienen ninguna obligación legal de tramitar su Cartilla Militar ni de regularizarse como remisos. Después de cumplir 40 años, la ley te exime de forma permanente y definitiva de cumplir con el procedimiento. Sin embargo, esto no significa que puedas ignorar el asunto por completo: dependiendo de tu situación, existe un procedimiento específico que debes conocer para quedar en regla. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el Servicio Militar Nacional es obligatorio para los hombres mexicanos a partir de los 18 años. Sin embargo, quienes por diversas razones no lo realizaron a tiempo pueden incorporarse hasta antes de cumplir los 40 años, acercándose a la Zona Militar más cercana a su domicilio. Una vez cumplidos los 40 años, la obligación de hacer el servicio militar desaparece definitivamente. Lo que procede en ese caso no es el trámite regular de reclutamiento, sino la obtención de una constancia especial que certifica que la persona es mayor de 40 años y que nunca obtuvo su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. Este documento tiene un costo de 591 pesos y se tramita presentando acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y dos fotografías recientes, entre otros requisitos. Existe una situación que confunde a muchos: tener la cartilla militar en mano, pero sin haberla liberado. Esto ocurre cuando una persona se registró, recibió su cartilla militar, pero nunca completó el proceso de adiestramiento ni obtuvo el sello de liberación. Al llegar a los 40 años, este caso también tiene solución: la SEDENA contempla el trámite de “Excepción por ser mayor de 40 años”. Para realizarlo, la persona debe acudir a la Oficina de Reclutamiento de la Zona Militar más cercana a su domicilio, o bien al módulo de atención al público de la Oficina Central de Reclutamiento de la Dirección General de Personal en la Ciudad de México, llevando los siguientes documentos: Las dudas y aclaraciones pueden atenderse llamando a los teléfonos 55 55 80 52 37 y 55 55 89 12 36, en horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Muchas personas asumen que, al cumplir 40 años, el asunto del servicio militar queda automáticamente en el pasado y que no hay ningún papel que presentar. Pero en la práctica, la falta de un documento que certifique tu situación ante el Servicio Militar Nacional puede generar complicaciones concretas: al tramitar un pasaporte, solicitar empleo en dependencias gubernamentales, acceder a ciertos programas de apoyo o incluso al realizar otros trámites de identidad, algunos sistemas o ventanillas siguen requiriendo acreditar el cumplimiento o la exención del servicio militar. El proceso es relativamente sencillo, no requiere cita previa y la resolución se obtiene en un plazo de 8 días hábiles. Lo más importante es no postergar el trámite: entre más pronto se resuelva la situación ante la SEDENA, más fácil será contar con todos los documentos en regla para cualquier gestión que se presente.