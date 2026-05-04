África es escenario de una de las obras de arquitectura deportiva más ambiciosas de la historia. En las cercanías de Casablanca, Marruecos, avanza la construcción del Gran Estadio Hassan II, un colosal con capacidad para 115,000 espectadores. Está destinado a convertirse en el recinto futbolístico más grande del planeta y en el corazón del Mundial 2030. Su diseño arquitectónico fusiona tecnología de vanguardia con referencias culturales propias: la estructura se inspira en las tradicionales carpas marroquíes, lo que le otorga una identidad singular en el panorama del fútbol global y lo distingue de cualquier otro estadio en el mundo. La obra es una pieza central en la estrategia de Marruecos para proyectarse como protagonista en la edición histórica del Mundial 2030, que se disputará en múltiples continentes. El Gran Estadio Hassan II es uno de los principales candidatos a albergar instancias decisivas del torneo, incluida una eventual final. El megaproyecto trasciende lo deportivo. El desarrollo contempla áreas comerciales, hoteles, espacios turísticos, amplias zonas verdes y conexión directa con transporte de alta velocidad. La visión es consolidar el estadio como un polo urbano activo capaz de recibir conciertos, espectáculos internacionales y eventos de escala global los 365 días del año. A eso se suman sistemas de iluminación, sonido y conectividad de última generación, diseñados para garantizar una experiencia inmersiva que esté a la altura de los eventos más importantes del mundo. La infraestructura tecnológica del recinto será, en sí misma, un atractivo. Marruecos lidera por ahora, pero no está solo en la disputa. Vietnam avanza en paralelo con un proyecto aún más ambicioso con un estadio proyectado para 135,000 personas que, de concretarse en los plazos previstos, podría arrebatarle el récord al Hassan II antes incluso de que este reciba su primer partido oficial. Lo que está en juego va más allá de una cifra. El estadio más grande del mundo es también un símbolo de poder blando, inversión y visibilidad internacional. Y en esa carrera, África acaba de dar el primer golpe.