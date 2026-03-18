Claudia Sheinbaum apoyó al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien organizará una colecta humanitaria a Cuba. El Gobierno le enviará medicamentos, comida y tanques de combustible, incluso pese a las amenazas de Donald Trump. En detalle, la mandataria se pronunció sobre el mensaje difundido recientemente por López Obrador, quien expresó su preocupación por la situación que enfrenta Cuba ante el bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Lo cierto es que desde el Gobierno hicieron un llamado a la ciudadanía mexicana para hacer aportes económicos con el fin de enviar ayuda al país caribeño. Frente a los cuestionamientos de la oposición, Claudia Sheinbaum defendió la postura del exmandatario y afirmó que se trata de un acto de solidaridad. Señaló que expresar apoyo a un “pueblo hermano” refleja el carácter solidario de los mexicanos. Asimismo, reiteró que su gobierno mantendrá el respaldo al territorio cubano y dejó abierta la posibilidad de que quienes deseen contribuir puedan hacerlo. El exmandatario interrumpió su retiro político el pasado 14 de marzo para invitar a la población a donar mediante una cuenta bancaria de la asociación civil Humanidad con América Latina. Según explicó, los recursos serán destinados a la compra de: En cuanto a la cooperación entre ambos países, el gobierno mexicano envió en lo que va del año tres cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba: el primero el 8 de febrero, el segundo el 28 de ese mes y el tercero el 13 de marzo, el cual llegó a La Habana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Cuba atraviesa una situación crítica y cercana al colapso. En marzo de este año declaró que le “daría honor” tomar el control de la isla, señalando que podría “liberarla” o hacer con ella lo que considere. Bajo su administración, Washington endureció las medidas económicas contra la isla, con el objetivo de limitar el ingreso de divisas y el suministro de petróleo, lo que agravó la situación interna. Además, tras la reducción del apoyo de Venezuela -uno de sus principales aliados-, la población cubana enfrentó un deterioro en sus condiciones de vida, marcado por escasez y dificultades en servicios básicos.