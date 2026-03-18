La estrategia de distribución de medicamentos del Gobierno de México avanza con cifras históricas. El IMSS Bienestar dio a conocer los resultados de las Rutas de la Salud, un modelo que busca llevar tratamientos directamente a las comunidades. El anuncio fue realizado durante la Mañanera del Pueblo, donde el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló la transformación del sistema de abasto en los estados donde opera el organismo. La iniciativa forma parte del plan de salud impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que el acceso a medicamentos deje de ser una excepción y se convierta en un derecho garantizado. “Las Rutas de la Salud han permitido distribuir 160 millones de piezas de medicamentos y garantizar el suministro continuo, incluidos tratamientos oncológicos”, afirmó el director general del IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar explicó que el sistema de abasto evolucionó de un modelo fragmentado a un esquema homologado en todos los niveles de atención, lo que permite una distribución más eficiente y equitativa en el país. Durante 2025 se entregaron 115 millones de piezas, y en lo que va de 2026 otras 45 millones, gracias a una red logística que transporta medicamentos por tierra y agua hasta zonas históricamente marginadas. Este catálogo contempla 147 claves de medicamentos para el primer nivel de atención, con todos los grupos terapéuticos necesarios para la atención integral, incluidos salud reproductiva y anticoncepción. Uno de los avances más relevantes es el abastecimiento de medicamentos oncológicos, que actualmente se mantiene entre 91 y 97 por ciento en 56 unidades especializadas del IMSS Bienestar en todo el país. Para lograrlo, se implementó un sistema informático de monitoreo en tiempo real, lo que representa un cambio radical frente a periodos anteriores, cuando el abasto no superaba el 36.1 por ciento en estas instituciones. El nuevo modelo también incluye el Botón Blanco, un mecanismo instalado en farmacias para reportar de inmediato cualquier falta de medicamentos oncológicos y activar una respuesta centralizada. “Ya las 56 unidades oncológicas tienen un sistema informático que permite monitorear en tiempo real el abasto… una cifra histórica”, destacó el director del IMSS Bienestar. Con esta estrategia, el gobierno federal consolida un modelo que busca garantizar que los medicamentos lleguen de forma oportuna y gratuita, reforzando el principio de que la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho.