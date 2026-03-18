El Gobierno del Estado de México anunció la puesta en marcha de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2026, una campaña que ofrecerá vacunas gratuitas para mascotas, junto con atención básica por parte de personal veterinario capacitado. La iniciativa del Gobierno de Edomex busca prevenir la rabia y fomentar el cuidado responsable de perros y gatos. Las autoridades recordaron que la vacunación es clave para proteger tanto a los animales como a las personas, y destacaron que el acceso será abierto para toda la población que cumpla con los requisitos básicos de participación. La campaña está dirigida a dueños de perros y gatos que deseen vacunar a sus mascotas sin costo. Para ubicar el módulo más cercano, los interesados pueden escanear el código QR disponible en la difusión oficial o ingresar al enlace proporcionado por las autoridades sanitarias de Medio Ambiente de Edomex. Requisitos para asistir: Se recomienda llevar a las mascotas en buen estado de salud y seguir las indicaciones del personal en cada punto de vacunación. La vacunación antirrábica debe aplicarse al mes de nacida la mascota, reforzarse a los tres meses y repetirse anualmente durante toda su vida. Las autoridades reiteraron que esta campaña es completamente gratuita y forma parte de las acciones de salud pública para prevenir enfermedades y promover el bienestar animal.