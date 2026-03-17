La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compartió los cambios que tendrá el Servicio Militar Nacional en México, entre los cuales destaca un trámite obligatorio para los mayores de 18 años. De acuerdo con las autoridades, el servicio de las armas es de carácter obligatorio y de orden público para quienes tengan nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o naturalización, y podrá realizarse en el Ejército o la Armada conforme a sus capacidades. Aunque en sus inicios el SMN estaba dirigido únicamente a hombres, desde 2020 también las mujeres pueden participar de forma voluntaria. Este es uno de los puntos que se mantienen en las reglas actualizadas del proceso conocido comúnmente como “ir a marchar”. El origen del servicio militar se remonta a la época de la Revolución Mexicana, pero su formalización ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se consideró necesaria la preparación militar de la población civil. Actualmente, el proceso del Servicio Militar Nacional se divide en cinco etapas: Como parte de los cambios anunciados, la Sedena informó que, a partir de 2026, la fase de adiestramiento se llevará a cabo en 13 sesiones sabatinas. La convocatoria de este año está dirigida a hombres mexicanos de 18 años, mientras que las mujeres de esa edad o mayores pueden integrarse de manera voluntaria en los centros de adiestramiento ubicados en distintas zonas militares del país. Cabe destacar que, durante la etapa del sorteo, es importante prestar atención a los resultados. Hay tres variables distintas: Ante cualquier duda, se sugiere ingresar al sitio web oficial de Sedena para verificar la información que sea necesaria. Allí podrás mantenerte actualizado con las últimas novedades.