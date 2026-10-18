Recientemente, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó un aumento de 17.8% en el Derecho de No Residente (DNR). Frente a ello, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, ofreció detalles sobre la actualización de esta cuota, que entrará en vigor el próximo año.

Durante la conferencia matutina del pueblo, realizada el 15 de octubre en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que el ajuste busca fortalecer los procesos de entrada y salida de los visitantes extranjeros que ingresan a México.

Peso mexicano. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Asimismo, destacó que, como potencia turística, México necesita cumplir con determinados estándares, entre ellos la modernización tecnológica de sus principales aeropuertos y puertos, con el propósito de mejorar los servicios y la atención a los viajeros internacionales.

¿Cuánto es el DNR en México?

Se trata de un derecho que deben cubrir determinados extranjeros que ingresan a México sin autorización para realizar actividades remuneradas.

El cobro corresponde a un servicio público en materia migratoria y aplica a personas que llegan al país para ciertas actividades sin recibir una remuneración en territorio mexicano, como:

Turismo

Negocios

Estudios

Investigación

En la actualidad, la cuota del DNR es de 983 pesos, pero la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados contempla elevarla en 175 pesos, hasta alcanzar los 1,158 pesos en 2027. Esto representa un incremento de aproximadamente 17.8% respecto de la tarifa vigente.

Qué turistas extranjeros deben pagar el DNR en México

De acuerdo con información del Gobierno de México, el Derecho de No Residente debe ser cubierto por las personas extranjeras que ingresan al país bajo la categoría de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, ya sea por motivos de turismo, negocios u otras actividades permitidas.

El ingreso puede realizarse por vía aérea, marítima o terrestre.

Sin embargo, existe una excepción para quienes entran al país por vía terrestre y permanecen en el país menos de siete días, ya que están exentos de este pago. Si la estancia supera ese periodo, deberán cubrir el derecho correspondiente al salir del territorio nacional.

Por su parte, las personas de nacionalidad mexicana que ingresen al país pueden acreditar su nacionalidad mediante alguno de los siguientes documentos oficiales:

Pasaporte vigente.

Cédula de Identidad Ciudadana o Cédula de Identidad Personal, o su equivalente.

Copia certificada del acta de nacimiento.

Matrícula consular.

Carta de naturalización.

Certificado de nacionalidad mexicana.

Credencial para votar vigente (INE).

El apoyo de Claudia Sheinbaum sobre el incremento en el DNR

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el incremento al Derecho de No Residente que pagan los extranjeros que visitan México por motivos turísticos o de negocios.

La mandataria señaló que el ajuste equivale a aproximadamente 175 pesos adicionales y afirmó que se llevaron a cabo estudios para evaluar sus posibles efectos y evitar que el cobro desincentive la llegada de visitantes internacionales.

La aprobación en Diputados ocurre en medio de las inquietudes expresadas por hoteleros, aerolíneas y otras empresas vinculadas con la actividad turística.

Sheinbaum explicó que los recursos recaudados se utilizarán principalmente para modernizar los sistemas del Instituto Nacional de Migración (INM) y agilizar los procedimientos de ingreso de viajeros en aeropuertos y otros puntos de entrada al país.

Según el esquema de distribución planteado, el 57% de los ingresos se asignará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el 28% a la Tesorería de la Federación y el 15% al INM.