Invertir es una de las maneras de hacer crecer el dinero, aunque una decisión apresurada o una oferta engañosa también puede provocar pérdidas importantes. En esta línea, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reveló los 3 errores financieros más comunes que te afectan la economía sin darte cuenta.

Entre los principales riesgos para las finanzas personales se encuentran los créditos fraudulentos, las inversiones con rendimientos extraordinarios y el sobreendeudamiento.

La Condusef señaló que la digitalización y el uso de nuevas tecnologías plantean desafíos adicionales para los usuarios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Durante su participación en el Quinto Congreso de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México (ABM), Óscar Rosado, presidente de la Condusef, recomendó mantenerse alerta ante las ofertas que circulan en internet y redes sociales, ya que pueden implicar fraudes.

Errores más comunes a la hora de invertir, según Condusef

A continuación, las advertencias de Óscar Rosado.

Inversiones que prometen ganancias extraordinarias

Una de las principales señales de alerta aparece cuando una plataforma asegura que es posible obtener rendimientos muy elevados en poco tiempo, en especial si no explica de manera clara cómo se generan esas ganancias.

Rosado resumió el riesgo de este tipo de ofertas con una advertencia: “Si te ofrecen en un mes lo que los Certificados de la Tesorería de la Federación te dan en un año, es fraude”.

La recomendación es desconfiar de cualquier inversión que prometa ganancias extraordinarias o presente un rendimiento como prácticamente garantizado. Este tipo de propuestas puede resultar atractiva para quienes buscan multiplicar sus ahorros rápidamente, pero también puede terminar en la pérdida total del dinero depositado.

Antes de invertir, es importante verificar:

Quién administra los recursos Qué producto financiero se está contratando Cuáles son sus condiciones Cuál es la institución debidamente identificada

Desde el organismo advierten que es necesario prestar atención si promete una ganancia en cuestión de días o semanas.

Créditos que piden dinero antes de entregar el préstamo

Respecto a los créditos fraudulentos, estos suelen difundirse mediante aplicaciones, páginas de internet y redes sociales con promesas de préstamos rápidos, pocos requisitos o aprobación inmediata.

De acuerdo con la advertencia de la Condusef, una señal clara de posible fraude es que el supuesto prestamista exija un pago anticipado para entregar el crédito. En palabras de Rosado: “si te piden dinero para prestarte dinero, es fraude”.

También están las aplicaciones que ofrecen préstamos pequeños y posteriormente generan obligaciones mayores mediante intereses, cobros y otras condiciones.

Por ello, antes de compartir datos personales, descargar una aplicación o hacer un depósito para liberar un préstamo, es fundamental comprobar que la institución sea legítima y revisar las condiciones del financiamiento.

Cuando las deudas superan la capacidad de pago

Se trata del sobreendeudamiento, el que ocurre cuando una persona compromete una proporción demasiado elevada de dinero para cubrir:

Tarjetas

Créditos

Préstamos

Como referencia, desde el organismo señalan que una persona debería destinar hasta 30% de sus ingresos netos al pago de capital e intereses de sus créditos. Por ejemplo, para alguien que gana 15 mil pesos al mes, esto representaría alrededor de 4,500 pesos destinados a cubrir esas obligaciones.

Superar este nivel de manera constante puede reducir el dinero disponible para cubrir gastos cotidianos, ahorrar o hacer frente a una emergencia.

¿Cómo proteger el dinero antes de invertir?

Una de las principales recomendaciones es no tomar decisiones financieras basadas únicamente en promesas de dinero rápido. Antes de invertir los ahorros, es necesario entender:

Cómo funciona el producto Cuáles son sus condiciones Qué riesgos implica