Constancia de crédito liquidado. Crédito en UMA podrán pasar a pesos, hay plazo hasta medidos de noviembre.

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) anunció una vez más el beneficio para que miles de mexicanos con créditos hipotecarios que fueron adquiridos bajo la modalidad UMA puedan ser reestructurados a pesos.

De acuerdo con FOVISSSTE, esta fase de reestructura está dirigida a créditos deteriorados de las personas acreditadas en activo que cumplen con los criterios del programa. Los derechohabientes que apliquen a este reestructura podrán tener el nuevo crédito con una tasa fija del 9%.

Cambio de UMA a pesos con tasa fija del 9% y plazo hasta 30 años. FOVISSSTE

Adiós a los créditos en UMA y nueva alternativa: cámbiate a pesos

Si tu crédito fue adquirido en UMA y ves que el saldo o pago del capital no disminuye, el FOVISSSTE ofrece la reestructura para que el usuario pueda tener “paz en el bolsillo”. “Cámbiate a pesos con tasa fija del 9%”, asegura el organismo.

“El programa de reestructura de UMA a PESOS, se encontrará vigente a mediados de noviembre del 2026”, aseveró la entidad. Una vez reestructurado el crédito de UMA a pesos, el plazo máximo para finalizar el pago del crédito será el “que quede remanente al plazo contractual que es de 30 años”.

Consultas con asesores del FOVISSSTE sobre la reestructura del crédito a pesos. FOVISSSTE

Quiénes pueden acceder a la reestructuración de UMA a Pesos: requisitos

“Esta primera etapa está dirigida a créditos deteriorados de personas acreditadas en activo que cumplen con los criterios del programa”, detalló FOVISSSTE, y remarcó que este grupo de derechohabientes tampoco podrán tener activos otros beneficios aplicados al crédito.

11 requisitos que exige la reestructuración

Estatus laboral: Tener estatus laboral de “activo” o “pensionado”. Existencia de diferencia en pagos: Presentar una diferencia entre el descuento realizado vía nómina y la obligación de pago contemplada en el sistema del FOVISSSTE. Monto de adeudo vencido: Que el adeudo vencido ocasionado únicamente por dicha diferencia sume un equivalente a seis veces la obligación de pago mensual (es decir, seis meses de la obligación de pago). Ausencia de pagos omisos: El adeudo no debe ser originado por pagos omisos (es decir, no haber realizado el pago correspondiente cuando no se estaba sujeto al descuento por nómina, como al cambiar de empleo o dejar de trabajar en el sector público). Criterios de la Junta Directiva: Cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos en el acuerdo aprobado por la Junta Directiva del ISSSTE. El programa de reestructuración de créditos de UMA a pesos del FOVISSSTE ofrece un esquema diseñado para dar certidumbre a los acreditados sobre el comportamiento de sus pagos y garantizar la soldabilidad de su deuda. Mensualidad fija: Será equivalente al 30% del sueldo básico que percibas al momento de realizar la reestructura. Plazo: Corresponde al tiempo remanente del contrato original (el cual es de 30 años o 720 quincenas); es decir, se descuenta el tiempo que ya lleva originado el crédito y el resultado será el tiempo disponible para pagarlo. Tasa de interés: Se aplica una tasa fija del 10.54%, la cual se utiliza para cuantificar tanto el saldo en pesos como la quita o descuento correspondiente. Monto: Es el saldo resultante de sumar la cantidad total que pagará la persona acreditada a través de sus mensualidades fijas durante el plazo remanente. Quita: Representa la cantidad restante al restar el monto calculado del saldo total en pesos; esta diferencia será cubierta directamente por el FOVISSSTE.

Con este esquema, según FOVISSSTE, los acreditados eliminan la incertidumbre de los incrementos anuales ligados a la UMA, asegurando un plan de pago claro, estable y adaptado a su capacidad de ingreso.

El FOVISSSTE confirmó que esta opción seguirá vigente hasta mediados de noviembre. Antes de enviar la documentación, el solicitante deberá consultar su estado de cuenta en el portal de FOVISSSTE para verificar si te aparece el banner de la reestructura.