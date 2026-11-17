La diferencia también tiene consecuencias sobre la estabilidad del vínculo. Durante la sesión se señaló que la legislación anterior permitía que la adopción simple pudiera revocarse, incluso por causas como la ingratitud.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el 6 de agosto de 2026 que el Congreso de Jalisco debe armonizar su legislación en materia de adopción y eliminar las referencias a la adopción simple, para garantizar que niñas, niños y adolescentes adoptados sean integrados plenamente a su nueva familia.

La decisión fue tomada al resolver el Amparo en Revisión 120/2026, derivado de un juicio de amparo promovido por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El Pleno confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo para que el Congreso de Jalisco adecue las normas que todavía contemplan esa figura.

La Corte consideró que la permanencia de la adopción simple en la legislación procesal del estado mantiene una diferencia que afecta el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. La resolución fue aprobada por una mayoría de ocho votos, con el voto en contra de la ministra María Estela Ríos González.

Atención: qué decidió la Suprema Corte sobre la adopción simple

El caso se originó porque la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes reclamó que Jalisco todavía mantenía en su legislación los artículos 1027 y 1029 del Código de Procedimientos Civiles, pese a las reformas que establecieron un modelo nacional de adopción plena e irrevocable.

El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García explicó durante la sesión que la adopción simple “no coloca a las niñas, niños y adolescentes en la misma posición jurídica que cualquier hijo o hija”, porque crea únicamente un vínculo entre la persona adoptante y la persona adoptada, sin integrarla plenamente al resto de la familia.

En cambio, durante la sesión, el ministro Irving Espinosa Betanzo señaló que el modelo nacional de adopción está sustentado en la premisa de que toda adopción debe producir una integración familiar plena, permanente y definitiva.

La diferencia también tiene consecuencias sobre la estabilidad del vínculo. Durante la sesión se señaló que la legislación anterior permitía que la adopción simple pudiera revocarse, incluso por causas como la ingratitud.

El caso se originó porque la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes reclamó que Jalisco todavía mantenía en su legislación los artículos 1027 y 1029 del Código de Procedimientos Civiles. SCJN

Qué debe hacer ahora el Congreso de Jalisco

La Suprema Corte determinó que el Congreso estatal debe armonizar los artículos impugnados con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y eliminar las referencias que todavía existen a la adopción simple.

El punto es especialmente relevante porque Jalisco ya había reformado su Código Civil el 7 de marzo de 2026 para eliminar la figura de adopción simple. Sin embargo, continuaban vigentes referencias a ella en el Código de Procedimientos Civiles, particularmente en los artículos 1027 y 1029.

Durante la sesión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf advirtió que, mientras Jalisco no armonizara expresamente su legislación procesal, podía mantenerse un estado de incertidumbre jurídica para niñas, niños y adolescentes respecto de la figura de adopción aplicable, sus efectos y el procedimiento correspondiente.

Qué establece el modelo de adopción plena

El modelo discutido durante la sesión se vinculó con:

Integración plena de la persona adoptada a su nueva familia.

Un vínculo familiar permanente y definitivo .

Protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes .

Seguridad jurídica sobre los derechos derivados de la relación familiar.

Un régimen de adopción pleno e irrevocable.

Durante la sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que la Ley General establece que toda adopción debe ser plena e irrevocable y que las legislaturas tenían la obligación de armonizar sus normas desde la reforma de 2019.