La Suprema Corte determinó que los médicos pueden enfrentar procesos penales por lesiones culposas si se demuestra que incumplieron su deber de cuidado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los médicos pueden enfrentar un proceso penal por lesiones culposas ocasionadas durante una intervención quirúrgica, cuando se demuestre que incumplieron su deber de cuidado.

La Suprema Corte indicó también que una complicación médica o un resultado desfavorable no constituyen automáticamente un delito. Al respecto, estableció que la responsabilidad penal procede únicamente cuando se acredita una conducta culposa que provoca lesiones permanentes previstas en la ley.

La resolución deriva del amparo en revisión 257/2026, resuelto el 11 de noviembre, en el que la Suprema Corte determinó que “las complicaciones médicas o los resultados adversos de un tratamiento no pueden constituir, por sí mismos, un delito”.

Las complicaciones durante una cirugía no constituyen automáticamente un delito; la responsabilidad penal requiere acreditar negligencia y lesiones permanentes. IMSS

¿Cuándo pueden sancionar penalmente a un médico por lesiones culposas?

El caso surgió por la vinculación a proceso de un neurocirujano que practicó dos operaciones a un paciente. Durante la primera intervención colocó tornillos transpediculares y, en una segunda cirugía, los recolocó, situación que ocasionó una disminución permanente de movilidad en una pierna.

Ante ello, el médico cuestionó la constitucionalidad de los artículos 60, segundo párrafo, y 291 del Código Penal Federal. Argumentó que vulneraban los principios de legalidad, mínima intervención penal y libertad de trabajo, al permitir sanciones por conductas relacionadas con el ejercicio de la medicina.

La Suprema Corte sostuvo que la actividad médica es, por regla general, “una actividad de medios y no de resultados”. Esto significa que los profesionales deben actuar con diligencia y prudencia, sin garantizar que cada tratamiento consiga una curación específica.

La SCJN aclaró que los protocolos médicos ayudan a identificar los deberes de cuidado, pero no pueden crear delitos ni ampliar sanciones. SCJN

La Suprema Corte: lo que se debe tener en cuenta para acreditar un delito

Para acreditar un delito, debe identificarse el deber de cuidado que correspondía al médico, comprobar que podía cumplirlo y demostrar que su incumplimiento produjo alguna lesión permanente contemplada en la legislación penal.

“Cuando se acredita que la persona profesional infringió un deber objetivo de cuidado que debía y podía observar, y que esa infracción produjo una de las lesiones permanentes previstas por la ley”, detalla el comunicado.

Las normas oficiales, los protocolos clínicos y las reglas técnicas de la medicina pueden ayudar a establecer esos deberes, pero “no crean delitos ni pueden ampliar las conductas sancionadas por la legislación”.

La SCJN aclaró que su resolución no significa que el neurocirujano involucrado haya cometido negligencia o sea penalmente responsable. El expediente regresó al tribunal colegiado para analizar los planteamientos pendientes y las pruebas que justificaron su vinculación a proceso.