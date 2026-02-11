El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que entre miércoles y jueves de esta semana ingresará el frente frío 34 en el noroeste del país, el cual avanzará sobre esa región, ocasionando rachas intensas de viento, precipitaciones y un descenso en las temperaturas. En contraste, en otras zonas continuará el calor durante las tardes. El organismo precisó que este frente interactuará con la corriente en chorro subtropical, lo que favorecerá condiciones de inestabilidad en el norte y noroeste de México. Al mismo tiempo, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y temperaturas elevadas en buena parte del territorio nacional. El pronóstico también contempla heladas al amanecer en áreas montañosas, lluvias aisladas en el sur y sureste, así como vientos fuertes en el istmo y golfo de Tehuantepec. De acuerdo con el SMN, varios fenómenos coincidirán en estos días: Para el viernes, se prevé que una masa de aire polar se desplace sobre el noroeste y se combine con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que podría ocasionar lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, además de posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Los expertos recomiendan abrigarse con la técnica de capas, cubriendo especialmente nariz, boca, manos y cabeza. También es importante consumir alimentos ricos en vitaminas C y D, hidratarse de forma correcta y evitar cambios bruscos de temperatura.