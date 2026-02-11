Quienes conduzcan motocicleta en la Ciudad de México (CDMX) deben cumplir con las medidas de seguridad obligatorias, entre ellas el uso de casco. Manejar en la vía pública sin esta protección implica una sanción económica, dado el Reglamento de Tránsito vigente. La finalidad de esta disposición es proteger la integridad den quienes transitan por la capital del país. Desde la Secretaría de Movilidad (Semovi), las autoridades recuerdan que el casco debe usarse en todo momento, incluso en trayectos cortos. Los conductores que no respeten las normas de seguridad vial serán multados y sancionados por el Gobierno. Mantente atento a las disposiciones vigentes en la actualidad. El Artículo 73 del Reglamento de Tránsito señala que tanto conductores como pasajeros de motocicleta deben usar casco abrochado. Además, se especifica que la protección debe contar con certificación oficial (DOT, ECE o SNELL) o cumplir con características técnicas de seguridad, como estructura rígida, material amortiguador y visor. Quienes incumplan esta norma pueden recibir: Además de la multa, un agente de tránsito puede enviar la motocicleta al depósito vehicular si el conductor o su acompañante no llevan protección en la cabeza. Para recuperarla será necesario cubrir la infracción, el costo del arrastre en grúa y el pago por los días de resguardo. No cualquier casco es válido. Para cumplir con la norma debe: Si el pasajero acompañante no lleva casco, la responsabilidad recae también en el conductor. Para evitar multas y gastos adicionales, lo mejor es cumplir con el Reglamento de Tránsito y priorizar la seguridad en cada recorrido.