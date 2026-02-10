El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este martes el ingreso de un nuevo frente frío que afectará a ciertos estados de la República Mexicana. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó que monitorea las condiciones de lluvia, rachas de viento y caída de nieve o aguanieve en el noroeste del territorio mexicano, ya que algunas entidades podrían registrar precipitaciones así como también una brusca caída de las temperaturas. Para este martes 10 de febrero, se prevé que una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se desplacen sobre Sonora y Chihuahua, interaccionen con el ingreso de humedad originado por la corriente en chorro subtropical, y generen las condiciones propicias para que se registre un marcado descenso de las temperaturas, vientos fuertes, lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte del territorio nacional. En este contexto, el SMN pronostica posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango, durante la mañana. Se espera que al terminar la jornada, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y la vaguada en altura se desplacen hacia Texas, EUA, dejando de afectar a la República Mexicana. Al mismo tiempo, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos en Oaxaca, así como lluvias aisladas en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. Por otro lado, desde la entidad gubernamental advierten que debido a la influencia de un sistema anticiclónico sobre el centro del país, que mantendrá tiempo estable en gran parte de la región, se prevén condiciones atmosféricas que limitarán la dispersión de contaminantes en la Ciudad de México. Durante el miércoles y jueves, el frente frío (núm. 34) ingresará y se desplazará sobre el noroeste de la República Mexicana, en interacción con la corriente en chorro subtropical, generará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha región. En función de la información que difundió el SMN a través de sus canales oficiales de comunicación, los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: