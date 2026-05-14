Durante el cierre de mercados de este jueves, 14 de mayo de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.54, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.29% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.57 pesos y un mínimo de 12.53 pesos. El Dólar canadiense mostró una evolución bajista: -0.83% en la última semana y -8.41% en el último año, reflejando debilidad sostenida en su cotización. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una tendencia mayormente bajista, con una racha de caídas a mitad de periodo, breves repuntes y un tramo final alternante que sugiere volatilidad. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana es del 3.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, comparado con la volatilidad anual del 7.64%. La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de -1 es positivo. Esto significa que el valor ha ido en aumento de manera consecutiva, lo que refleja un fortalecimiento de la moneda canadiense. Este comportamiento sugiere un clima económico favorable y podría indicar una mayor confianza de los inversionistas en el mercado canadiense. Es fundamental monitorear esta tendencia para entender su posible impacto en la economía local y en las decisiones financieras. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.