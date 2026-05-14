Un equipo de científicos españoles ha desarrollado una molécula capaz de degradar el gluten de forma eficaz directamente en el estómago, lo que la convierte en una candidata prometedora para un posible tratamiento de la celiaquía, una enfermedad autoinmune causada por el gluten que todavía no tiene cura. La molécula, que actúa en concentraciones muy bajas y en un entorno muy ácido, similar al del estómago (pH 2), ha sido probada en ratones con éxito. Los detalles del hallazgo, desarrollado por científicos del Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC), el Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA) y la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona (UB), se han publicado en la revista EMBO Molecular Medicine. La celiaquía es una enfermedad autoinmunitaria desencadenada por las prolaminas que se encuentran en cereales como el trigo. Durante la digestión, estas proteínas se fragmentan en péptidos inmunogénicos del gluten (GIP), el más peligroso es “33-mero”, un fragmento que resiste los ácidos gástricos y, al llegar al intestino delgado, activa una respuesta inflamatoria severa al unirse a receptores del sistema inmunitario. El origen de este avance se remonta a la neprosina, una molécula hallada de forma natural en el jugo digestivo de la planta carnívora Nepenthes x ventrata y que, según han demostrado investigaciones previas, puede cortar los GIP. Partiendo de esta base, el equipo ha diseñado la ‘celiacasa’, una variante optimizada que muestra su máxima actividad en el pH gástrico del estómago, y en sinergia con el sistema digestivo consigue romper los GIP de los cereales antes de que pasen al duodeno. Las pruebas realizadas en vivo con un modelo de ratón que replican la enfermedad humana revelaron que la celiacasa a muy bajas dosis es capaz de atenuar las manifestaciones de la enfermedad en ratones que recibían gluten, incluso en cantidades elevadas. Los resultados mostraron que el tratamiento atenuó significativamente la atrofia intestinal, redujo la inflamación y la respuesta de anticuerpos, y logró restaurar la microbiota y los marcadores inmunológicos a niveles normales. “La celiacasa podría ser una alternativa terapéutica coadyuvante para una dieta libre de gluten”, señala el equipo investigador. Los científicos están trabajando en la creación de una empresa derivada (spin-off) para trasladar este descubrimiento del laboratorio a las etapas clínicas, con la esperanza de ofrecer pronto una solución real que mejore la calidad de vida de las personas celíacas. Fuente: EFE