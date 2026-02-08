El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el reporte del tiempo para el inicio de la segunda semana de febrero y varios estados del país se mantienen en alerta por el pronóstico de lluvias. A partir del lunes 9 de febrero, se prevé que precipite de forma intensa y dispersa en ciertas entidades federativas del territorio azteca. Ante este escenario climático, desde el SMN enviaron una serie de advertencias que los habitantes deberán seguir para evitar complicaciones. Durante el lunes 9 de febrero, la circulación ciclónica y la vaguada en altura se desplazarán lentamente sobre el noroeste y norte del país en interacción con la corriente en chorro subtropical, y ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichos estados. Al mismo tiempo, el pronóstico difundido advierte por fuertes rachas fuertes de viento y descenso de temperatura en ambas regiones. En este contexto, para este día se mantendrá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Cabe destacar que para el martes, la circulación ciclónica y la vaguada en altura dejarán de afectar al territorio mexicano. Sin embargo, desde el martes, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en el occidente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Por otro lado, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá baja probabilidad de lluvia en el noreste, centro y oriente, además de mantener ambiente frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Para el día miércoles, una vaguada en altura y un nuevo sistema frontal se aproximarán al norte de Baja California, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento en dicho estado. El SMN mantiene actualizados a todos los habitantes del territorio azteca por los estragos que podrían llegar a atravesar los habitantes del país durante las próximas horas. Por esta razón, el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima emitió una serie de advertencias: