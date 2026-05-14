Una obra de construcción en Paderborn, Alemania, deparó uno de los hallazgos arqueológicos medievales más notables de los últimos años en Europa: un cuaderno de notas fabricado en madera, cuero y cera, fechado entre los siglos XIII y XIV, que permaneció intacto durante aproximadamente ochocientos años en el interior de una letrina medieval. El objeto fue recuperado por un equipo supervisado por el Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) durante las obras de la nueva sede administrativa de la ciudad. La arqueóloga Barbara Rüschoff-Parzinger confirmó que es el único ejemplar completo de sus características en todo el estado de Renania del Norte-Westfalia. El cuaderno mide 10 por 7,5 centímetros, tiene diez páginas con doble cara de cera y está protegido por una bolsa de cuero con tapa. La restauradora Susanne Bretzel describió que llegó al laboratorio envuelto en tierra húmeda y con un olor notablemente desagradable, pero en estado de conservación extraordinario: las páginas interiores estaban tan adheridas entre sí que ningún sedimento había penetrado, y los caracteres eran legibles a simple vista. El cuaderno apareció junto a barriles de duelas, un cuchillo, vasijas de cerámica medieval, restos textiles y fragmentos de cestería, en una de las cinco letrinas descubiertas durante la excavación. La letrina se ubicaba bajo edificaciones de época moderna temprana, en una cámara cerrada que se extendía hasta el suelo de caliza de una antigua cantera del siglo XI, colindante con el muro del monasterio de Abdinghof. La zona fue en la Edad Media un vecindario habitado por la alta burguesía de Paderborn. Un detalle recuperado en la misma letrina refuerza el perfil social del propietario del cuaderno. Entre los restos textiles aparecieron fragmentos de seda desgarrados en formas rectangulares, algunos decorados. Bretzel señaló que esos retazos, originalmente parte de prendas de alto valor, habrían sido reutilizados como papel higiénico una vez que la prenda dejó de ser útil. La arqueóloga municipal Sveva Gai admitió que el uso de seda para higiene personal es un indicio más del estatus elevado del propietario del cuaderno, cuyo texto está escrito en latín por una sola mano. Gai planteó que podría tratarse de un comerciante que usó el libro para anotar operaciones mercantiles y reflexiones personales, y que su aparición en la letrina pudo deberse a una caída accidental. La cubierta de cuero conserva íntegro un motivo estampado de lirios, símbolo medieval de pureza y autoridad, que refuerza la idea de que el objeto fue considerado un bien de alta categoría. Si la letrina pudiera vincularse a una parcela concreta documentada en los archivos históricos de Paderborn, sería posible asociar el cuaderno al nombre de una persona real que vivió allí en el siglo XIII o XIV. Las capas de cera guardan también escrituras anteriores borradas con la espátula del punzón y aún legibles. El equipo del LWL aplicará técnicas digitales de alta resolución para recuperarlas y encargará su traducción del latín al alemán. Mientras tanto, cuero y madera permanecen sumergidos en agua destilada. La restauración completa podría demorar hasta un año. Una vez concluida, el cuaderno será expuesto en el Museo del LWL en la Kaiserpfalz de Paderborn.