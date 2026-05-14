Es probable que se mantengan las malas noticias para la calificación soberana de México, pues Banamex prevé que antes que concluya el primer semestre de este año, la calificadora Moody’s podría bajar la nota soberana de México. Apenas el 12 de mayo S&P anunció un cambio de la perspectiva crediticia de México de estable a negativa y reafirmó la calificación en BBB, un escalón por arriba del grado de inversión. Banamex recordó que en 2024 Moody’s advirtió sobre el deterioro institucional y fiscal, al tiempo que realizó un ajuste en la evaluación crediticia del país, al reducir la perspectiva de estable a negativa, aunque la mantuvo en Baa2. Los factores que señaló Moody’s como riesgos para la calificación del país fueron el debilitamiento del marco de política institucional, en particular las reformas constitucionales, incluida la del Poder Judicial, que podrían erosionar contrapesos y afectar el entorno de negocios y el crecimiento económico. En segundo término, señaló el deterioro de la asequibilidad de la deuda, es decir, mayor carga de intereses y rigideces del gasto que dificultan la consolidación. Finalmente, la agencia señaló un mayor peso en el balance soberano de pasivos contingentes como Pemex, sin soluciones para la sostenibilidad de largo plazo de dicha empresa. Renzo Merino, Senior Credit Officer del Sovereign Risk Group, anticipó que Moody’s revisará la calificación de México en el primer semestre de 2026. Para Banamex, los riesgos a la baja se han materializado, lo que podría llevar a una reducción de la calificación crediticia al nivel más bajo del grado de inversión en la escala de Moody’s. “En el caso de que México no logre acelerar el crecimiento económico de manera sostenible y realizar una consolidación fiscal exitosa (incluyendo las finanzas de las empresas públicas), en el mediano plazo podría perder el grado de inversión”, advierte el área de Estudios Económicos de Banamex. “También esto podría ocurrir en la eventualidad de un choque adverso significativo, lo que hace apremiante atender las vulnerabilidades en caso de querer mantener ese estatus”, señala el banco.